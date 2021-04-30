Командир Первой штурмовой роты Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло, известный под псевдонимом "Да Винчи" в возрасте 18 лет попал в первую 30-ку бойцов, которые поехали на восток.

"Да Винчи" с первых дней войны с Россией и до сих пор находится в зоне боевых действий и остается добровольцем. Свой военный опыт получил в горячих точках фронта, длительное время держал оборону под Донецким аэропортом, в Песках. Формат АТО сменился Операцией Объединенных Сил 30 апреля 2018 года.

О добровольческих подразделениях, поворотных моментах в войне и чего не хватает украинской армии – читайте в интервью.

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Из лицея Вы пошли на Майдан, а потом сразу на войну. Учебу закончили?

Мне было 18 лет. Я учился на последнем курсе художественного лицея и когда начался Майдан, то в первые недели Революции достоинства я приезжал, чтобы сдать сессию. Преподаватели адекватно отнеслись к тому, что я там. Я все сдал и получил диплом.

"Мой прадед воевал в Украинской повстанческой армии"

Вы всегда были проукраинских взглядов? В частности, до Майдана? Следили за политикой или такие ценности сформировались, в частности, во время Революции достоинства?

Прежде всего, я из Ивано-Франковской области. Это Западная Украина и по-другому быть не могло. Кроме взглядов любить Украину и уважать Степана Андреевича, другого варианта просто не было. Нас с детства учили любить и уважать свою страну. Ивано-Франковская область первой в независимой Украине снесла все памятники Ленина за один день. Также это область, которая насчитывает наибольшее количество памятников Тарасу Шевченко. У нас украинские обычаи и традиции. Помню, как к моему отчиму, который работал архитектором, приехал в гости россиянин-подрядчик. Я был маленьким и подхватил от него слово "Да". В школе сказал его два или три раза и сразу получил от учительницы "по губам".

Нас воспитывали сразу, что ты должен любить свою страну. Тем более, мой прадед воевал в Украинской повстанческой армии. У нас по-другому не может быть. Не все сейчас готовы идти воевать, но у всех проукраинские взгляды и в случае масштабной угрозы они все встанут на защиту нашего государства.

Как Вы принимали это решение, как взвешивали и были сложности отказаться от привычной жизни?

Тогда был подъем. Все мы понимали, что надо идти и такие решения принимались достаточно легко. Я сразу на Майдане попал в "Правый сектор" и понимал, что с этими побратимами я буду до победв, какой бы она ни была. Я принял такое решение – быть с ними до конца и никогда об этом не пожалел. После побега Януковича, мы некоторое время пробыли еще на Майдане, после этого поехали на тренировочную базу в Десну. Когда аннексировали наш Крым и начались беспорядки в Донецке и Луганске, мы уже понимали, что будет война. После Майдана, кто во что был одет, попали на учебу в Десну в такую ​​жесткую "армейщину".

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Нас сразу поставили в жесткие рамки. На Майдане были люди из разных групп и не все были дисциплинированы. Для того, чтобы вывести нас на серьезный уровень – поставили в эти рамки. У нас был сотник Иранец, которого мы уважали, который был на Майдане и за которым мы шли. По моему мнению, Иранец сделал много не только для самой организации, но и для всей Революции достоинства. Он, пользуясь большим уважением к себе, начал нас жестко "воспитывать", чтобы дальше можно было эффективнее использовать нас в самих боевых действиях. Но к этим жестким тренировкам не все были готовы, половина бойцов просто "сломалась".



Фото из личного архива Дмитрия Коцюбайло

"Мне хотелось попадать в "самые горячие точки"

А Вам не было психологически трудно?

Была сильная мотивация. Я очень хотел попасть в боевые действия и максимально стать эффективным в них. И все, что нужно было от меня, я старался делать. Было трудно и морально и физически, но так сложилось, что я попал в первую 30-ку людей, которые отправились на восток из 260, которые были там. Мне наоборот, хотелось попадать в "самые горячие точки". И когда пришлось побывать в них, то это был не страх, а выброс адреналина. Когда уже были первые 200-е, началось переосмысление. Я заметил, что те, кому 18-20 лет чаще подвергали себя опасности. В том числе и я, потому что получил достаточно тяжелое ранение в октябре 2014 года.

Как Вы проходили реабилитацию?

Осколок прилетел в лицо, а в ключицы до сих пор металлическая пластина. В больнице я пробыл около месяца. Но не досидел, потому что как раз шли активные бои за Донецкий аэропорт, куда я очень хотел попасть и участвовать. Так случилось, что я уговорил врачей и они меня негласно выпустили. Я приехал домой буквально на 2-3 дня, затем пару дней побыл у сослуживцев из 1 резервной сотни ДУК ПС – Закарпатье. И уже оттуда с ними отправился на восток. Тогда у меня еще была перевязана рука и рана, которую пришлось засыпать антибиотиками, чтобы ее затягивало.

Пока я лежал в больнице, то единственное, что меня тревожило, смогу ли я нормально реагировать во время обстрела и не бояться. Я просто видел, как люди психологически "ломаются" на войне. Я переживал, смогу ли я дальше воевать так же, как воевал. Но страхов на самом деле стало еще меньше.



Фото из личного архива Дмитрия Коцюбайло

Какие по Вашему мнению были поворотные моменты в войне?

У меня было два случая в жизни, когда я думал, что еще немного и мы победим. Первый – это был январь 2014 года, когда "Правым сектором" было инициировано идти на Грушевского и начата эта активная фаза. И когда мы пошли, начали гореть автобусы, пошло много людей, хоть на Майдане кричали, что мы "провокаторы". Поэтому мы сформировали колонну из ста человек, которая двинулась и ее, кстати, по собственной инициативе вел друг Иранец, – сотник, который сейчас сидит в тюрьме. И за это ему большое уважение, потому что тогда это был переломный момент, когда мы не просто стояли танцевали и фонариками махали, а пошли и показали свою гражданскую позицию.

Второй момент был летом 2014 года, когда мы подошли до Донецка. И я уже вижу этот знак, толпа людей, военных и остаются только какие-то шаги. И мы садимся уже на танки после того, как зачистили Пески и отправляемся на Донецк. Проезжаем около 700 м, танки разъезжаются и мы останавливаемся. Для меня это вопрос, почему тогда мы не пошли дальше? Почему мы не деблокировали Донецкий аэропорт, который был в окружении?

А собственно почему не поехали дальше?

Я думаю, что большую роль играет именно политическое командование.

Вы получили такой приказ – остановиться?

Мы непосредственно шли с военными. И операция проходила с военнослужащими 93-й бригады и мы вынуждены были отталкиваться от них и от их командования, потому что у них была техника, основное количество вооружения и боеприпасов, которые они нам предоставляли, чтобы мы совместно выполняли определенные боевые задачи. И им дали команду дальше не двигаться. Когда мы уже заняли Пески, я не понимал, почему мы не пошли дальше. Нас никто там не встречал, там не было никакого сопротивления. Может и было около десятка сепаратистов, которые сильного сопротивления не оказали бы. Мы остановились и по сей день там проходит линия фронта. Оттуда мы отправились на зачистку Авдеевки, освободили ее, вернулись на базу, а оттуда снова на Пески, где мы уже держали позиционную войну около года.

Вашими навыками как бойца, который пришел воевать в 18 лет, многие восхищаются. Расскажите об овладении оружием.

Я всему научился на войне. Как только я попал туда, в 2014 году, то умел пользоваться только автоматом "Калашникова". Этому нас научили после Майдана. И уже имея навыки пользования стрелковым оружием, в дальнейшем на войне я начал развиваться. Любым оружием, которое мы забирали во время боевых действий у сепаратистов, учились пользоваться с помощью военных или сами. Если есть желание научиться, то учишься как разобрать это оружие, как использовать, изучаешь таблицу стрельбы и все. На данный момент, я знаю и умею пользоваться почти всем вооружением нашей армии и могу передать какие-то свои знания и другим.



Фото из личного архива Дмитрия Коцюбайло

Расскажите о боях на танках, где Вы также себя проявили?

С танками – это отдельная история. Это был 2016 год в Авдеевский промзоне. С 72-й бригадой мы держали линию обороны. Сепаратисты начали часто применять танки, то есть выезжали и бомбили все наши части. И выезжали сразу несколько танков в разных направлениях и "смешивали" нашу линию полностью. В то время заместитель командира 72-й бригады Валерий Гудзь принял решение загнать наш танк, чтобы поднять боевой дух среди военнослужащих и показать эффективность боевой машины. Выехали в темный период времени и начали стрелять. Но танк не очень эффективно отстрелялся, при отходе "разулся", то есть слетела гусиница, а сам танк так и остался на том участке. Конечно, пехоте это боевого духа никак не прибавило.



Фото из личного архива Дмитрия Коцюбайло

Любой офицер понимает, что боевая машина – это эффективное оружие, если уметь ею правильно пользоваться. После этой ситуации, сам командир батальона вытащил этот танк. Во время этого мои ребята, которые были на позициях, сделали засаду на смену, которая сменяла сепаратистскую позицию. Эту смену прикрывал снайпер, он выстрелил и попал моему бойцу в живот. После этого началась эвакуация, ребята бегут, а сепаратисты стреляют из РПГ и сразу ранят семерых моих ребят.

Командир бригады через некоторое время принял решение применить еще раз танк. Я согласился помочь в этом, искал позиции, общался с танкистами, измерил, как заехать лучше, где развернуться. И с помощью командира 39-го батальона с которым я стоял и командиром роты танкового батальона 72-й бригады мы вышли и нашли эффективную позицию.

Было одно условие, что я сажусь сверху на танк, мотивирую и корректирую. И когда мы впервые выехали, то полностью уничтожили пост врага.

С того момента мы постоянно применяли танк и через некоторое время сепаратисты боялись уже выезжать. В 2017 году мы более 30 раз выезжали на участок промзоны, ближе всего – 200 метров, дальше всего – 3 километра.

Почувствовали ли военные что-то после замены АТО ООС?

Здесь все зависит от умелого командования, которое находится в ООС. Командующий, который есть на данный момент, – грамотный и эффективный, чтобы принимать какие-то серьезные решения и быть всегда в готовности. Командующий меняется каждые полтора или два года спустя по ротации. АТО руководила Служба безопасности Украины. Конечно, тоже эффективно было.

До 2018 года также велись мощные бои и СБУ хотела максимально привлекать военных. С 2018 года начались новые ограничения и новые договоренности. И зоной боевых действий начала управлять не СБУ, а военные. Сейчас есть командующий, которому подчиняются все, включая полицию, Нацгвардию, все структуры, которые прибывают для усиления или для ведения каких-то действий. После того как АТО сменилась ООС стало легче управлять, потому что сформирована какая-то система управления военными.

Лишь в 2020 году украинские добровольцы стали "узаконенными" и могли получить УБД. Что думаете об этом?

В Конституции Украины есть такое понятие как "комбатант", который может защищать свою территорию, имея оружие в руках. Мы действуем по этому закону. Я считаю, что на той линии фронта, где мы сейчас стоим, зависело многое именно от добровольческих батальонов: "Айдар", "Азов", "Донбасс", "Правый сектор". В 2014 году было много техники в ВСУ, а пехота была в добровольческих батальонах. И в таком взаимодействии мы эффективно защищали и освобождали наши территории. Это были тысячи добровольцев. И с годами кто-то находил себя в официальных силовых структурах, а кто-то нет.



Фото из личного архива Дмитрия Коцюбайло

"От государства не получаем ничего, главное, чтобы не мешали"

Кто помогает? Какую помощь получают добровольцы, в частности, от государства?

Функционируют благодаря неравнодушным гражданам, я бы так сказал. Мы здесь, как волонтеры. Как и в 2014 году мы остались бойцами-добровольцами, которые решили таким образом защищать свою страну. От государства не получаем ничего, главное, чтобы не мешали.

В некоторых СМИ появилась информация, что добровольцы первые нарушают режим тишины. Что можете об этом сказать?

Мы не нарушаем первые. Наша задача и функция – максимально помогать ВСУ и мы ничего не делаем без их команды. Я в социальную сеть выложил фотографию с минометом, что надо вести агрессивную тактику войны. Тогда мы были на учениях на полигоне, а эту информацию просто перекрутили.

Что сейчас не хватает военным, чтобы чувствовать, что страна заботится?

Прежде всего – техника, боеприпасы. Это основа. Конечно, воевать можно даже и с автоматом в руках. Все зависит от эффективности и как мы можем использовать свои подразделения. Но также и упирается в новейшее оружие и технику.

А часто в армии появляется новейшее вооружение?

Нет, у нас в основном – старые образцы "совкового" оружия. Чтобы полностью перевооружить нашу армию надо миллиарды долларов на самом деле. К автомату по стандартам НАТО, надо боеприпас. А для того, чтобы купить этот боеприпас, надо тоже его закупить или производить. В настоящее время Украина не производит ни одного вида боеприпасов.

Мы можем производить какие-то новые стволы, а вот элементарные 120-мм мины мы не производим. Хотя они являются дефицитным боеприпасом, из те, что есть на фронте, которых уже почти нет. У нас также много складов подорвано, что тоже минус. Я считаю, что сейчас недостаточное обеспечение самыми боеприпасами.

А какое у Вас мнение о подорванных складах с оружием в Украине?

Я думаю, что здесь не обошлось без участия России, но и не без участия "продажных" наших людей, которые этому способствовали.

"Только с сильной страной Россия будет о чем-то говорить, а не диктовать свои правила"

В последнее время политики много говорят об Украине в контексте членства в НАТО. По Вашему мнению, это "пустые разговоры" или все же это возможно?

Это все истории, ближайшие 10 лет нам там ничего не светит. Я считаю, что нам надо строить самостоятельную независимую страну и только с сильной страной Россия будет о чем-то говорить, а не диктовать свои правила. Разговоры, что мы попадем в НАТО через несколько лет – миф. Однако, мы становимся стратегическими партнерами, что тоже является большим плюсом.

Сейчас Россия начала стягивать войска и мы видим, что Европа и Америка начали реагировать на это гораздо эффективнее. Стоит понимать, что за нас никто не будет воевать. Мы сами должны готовиться. Россия сейчас не отвела войска полностью, а лишь отдельные подразделения. Мы живем в режиме повышенной готовности и это может случиться в любой момент.

Часть Вашей роты подписала контракт с 54-й бригадой ВСУ после гибели Мифа – Василия Слипака. Почему они приняли такое решение?

2016 год – это такой переломный период, где нас зажимали с разных сторон. Ежегодно нас стараются расформировать, легализовать и максимально "вставить палки в колеса", чтобы мы не существовали, или чтобы были в официальных структурах. 2016 год был не исключением, нас старались не пускать воевать и не давать делать свою работу. Они ушли, потому что им пообещали сформировать маленький батальон в составе ВСУ, сказали, что армия будет им только помогать.

Началось все хорошо, а потом начали "вставлять палки в колеса" и разбрасывать тот "Правый сектор" в разные батальоны и подразделения. Таким образом, они хотели разбить то ядро, которое формировало некий "кулак" в той бригаде. В таких условиях, конечно, невозможно строить какое-то сильное подразделение в составе ВСУ. Затем эти бойцы объявили голодовку в знак протеста, чтобы их не разбросали в разные подразделения. Им пообещали, что переведут в другое подразделение с условием, что они прекратят голодовку. Их перевели, но со временем часть этих бойцов вернулась в добровольческий подразделение.

А Вы почему не хотите подписывать контракт с ВСУ?

Есть много причин. Я не хочу следовать "тупым" приказам. Есть много толковые офицеров, с которыми я бы хотел служить в армии, но у военных есть так называемый "карьерный рост". Если командир адекватный и формирует нормальный "кулак", то его повышают или в каких-то моментах могут убрать в сторону. Конечно, когда убирают, то ты остаешься один со своими людьми и противодействовать труднее.

На данный момент, я не вижу себя в ВСУ. Я хочу сотрудничать с военными. Я помогаю разным силовым структурам и готов помогать всем. Я постоянно нахожусь в зоне, где стараюсь помогать военным. Но тот статус, в котором я сейчас, позволяет мне сделать гораздо больше для своей страны и ее целостности.



Фото из личного архива Дмитрия Коцюбайло

"Основа нашей армии – это молодой офицерский состав"

Как изменилась украинская армия, по сравнению с 2014 годом?

Сильно изменилась: техника, оружие, зарплата военных. Можно было лучше, но изменения сильно ощутимы. Она стала мужественной и профессиональной, с более или менее хорошим вооружением. Но надо менять "совковое командование". Я не помню цифру, сколько в нашей стране генералов, но она какая-то заоблачная. Я считаю, что надо давать дорогу молодым, которые родились в независимой Украине. Есть много толковых офицеров низшего ранга, которые могут лучше управлять чем какой-то "совковый" подполковник, полковник или майор. По моему мнению, основа нашей армии – это молодой офицерский состав. В большинстве, я сотрудничаю с молодыми, я вижу их мотивацию и восхищаюсь, как будучи в ВСУ, можно быть настолько идейным человеком.

Война продолжается 7-й год. Как не утратить боевой дух и не перегореть?

Все зависит от окружения, от сослуживцев. Перегореть очень легко из-за несправедливости, которая окружает. Например, стараешься делать свою работу эффективно, а потом что-то происходит и ты уже враг мира. Многие перегорают.

Что Вы бы посоветовали бойцам, у которых есть проблемы с физическим и ментальным здоровьем? Как держаться?

Я считаю, что самым реабилитационным моментом является семья и окружение с которым ты находишься. И это очень важно. Тот, кто сам рвется после ранения на войну по-другому не сможет. Потому что ему нужен тот коллектив. Если этот человек без руки или без ноги, он не должен себя чувствовать ненужным.

Очень важно, чтобы человека не "списывали" из-за того, что он потерял конечность или получил другое тяжелое ранение и в дальнейшем не может реализовать себя в этом деле. Наши Вооруженные силы Украины или добровольческие подразделения – это не только идти воевать и стрелять.

Это и обеспечение, работа на базах, какие-то наряды и этим людям нужно быть в коллективе. Важно, чтобы человек не сломался. Потому что мне после ранения хотелось побыть дома, увидеть семью и вернуться туда, где ты вкладывал свои силы. И самым реабилитационным таким моментом являются побратимы, которые тебя окружают.

В гражданской жизни социализироваться после войны трудно?

Если у тебя нет поддержки, того человека, который мотивирует, двигает и развивает, то очень трудно. Найти себя среди людей, которые вообще далеки от всего: от войны, от того, что у нас вообще была война – морально тяжело. А еще хуже, если тебя провоцируют. Я считаю, что большой проблемой нашей страны является то, что она не имеет механизма реабилитации военнослужащих после войны, его просто не существует. Военного, который после многих лет войны, возвращается с фронта, должны принять, как ребенка: реабилитировать, найти хорошую работу, которая ему нравиться и помочь найти себя дома. Есть бойцы, которые сами себя находят, но есть и такие, которых "нехорошие люди" используют в различных рейдерских захватах и ​​различных других плохих вещах. Таким образом порочат наших военных.

У вас в буквальном смысле живет волк в Авдеевке. Расскажите, где вы взяли его?

Волка мне подарили, когда ему было 7 месяцев. Это был мой День рождения и я очень хотел. Это была такая маленькая мечта, потому что волк – символ нашего подразделения. Я не думаю, что мы вредим чем-то ему, ведь в степях его просто застрелят какие-то охотники.

Его имя Вольф, он очень хороший, как домашнее животное. Мы ему сделали большой вольер, где он проживает и я с ним постоянно играю. Мы специально закупаем ему свинину или баранину и выкармливаем его. Я бы сказал, что это наша ценность. Вечером он воет грубым волчьим голосом. Также у него есть друг-пес породы хаски. Они себе вместе растут.



Фото из личного архива Дмитрия Коцюбайло

Когда закончится война, вы думали, кем станете?

В моем понимании война закончится тогда, когда мы освободим все наши оккупированные территории, включая Крым. Я себя не смогу найти, а не доработав эту цель, которую я себе поставил. А моя цель – воевать до победы и освободить все территории. Тогда уже со спокойной душой я смогу вернуться в гражданскую жизнь.