19:59
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, сегодня
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, сегодня
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Ольга Черненко

      Какими стали похороны в Луганске после оккупации

      578
      Дорогие похороны сейчас не по карману
      Дорогие похороны сейчас не по карману / Luga.city

      Интересно, между жизнью в депрессивном луганском регионе и собственной депрессией стоит знак равенства или нет? То есть, может ли первое быть причиной второго?

      Я о том, что за последние четыре года мое окружение благополучно покинули, отойдя в мир иной, множество людей. Из которых часть, по всем признакам, могла бы жить еще долго, пусть и относительно счастливо. Так отчего смерти стали случаться гораздо чаще рождений, а грустных поводов для встреч стало в разы больше, чем счастливых?

      Читайте також: Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня

      И пес с ним, со счастьем, величиной, очень субъективной и относительной. Я о том, что очень незаметно изменился протокол похорон, а само событие стало, от отсутствия денег на пышность церемонии, делом почти интимным. Хорошо помню, как хоронили в 1990-е, время безденежья для большинства: оплачивались столовые, разбрасывались цветы перед похоронной процессией, играл оркестр, а покойного, в сопровождении всей церемонии, несли на руках десятки метров, как бы давая возможность с ним проститься.

      А после автобусами (со множественным числом – это не ошибка) желающих везли на кладбище, а после в оплаченные залы столовых или ресторанов. Накрывали для сотни тех, кто знал, хотел прийти и проститься, хотя бы немного был знаком с усопшим... Вы ведь помните все это, правда?

      Знаете, как все это происходит сейчас? Наименьший бюджет. Кроме ближайших родственников не оповещается никто. После скажут, что в суете похорон было не до того. Ближайшие соседи узнают пост-фактум спустя пару дней и случайно. Родственники говорят, что умер вчера, хоронили сегодня, не до того было, чтобы говорить кому-то...

      Раньше выносили крышку гроба, венки стояли за воротами или у подъезда. Это раньше было, как знак: заходите проститься. Сейчас все происходит настолько поспешно, настолько быстро, что ни о каких атрибутах похоронного протокола почти не говорят. Поминальный обед для самых близких.

      Церемонии, где на кладбище 2-3 человека, сейчас не редкость, а дань времени и опять же – отсутствие денег у людей. Что осталось от той прежней помпезности? Классический обед с борщом, гуляшом (только куриным), пюре, конфетки с собой. То есть все предельно просто, скромно и очень быстро.

      Мой приятель был завсегдатаем всех местных похорон. Причина очевидна – возможность плотно пообедать и выпить бесплатно. Он охотно вспоминал, как на похороны его матери пришло несколько сотен человек, что перекрыло движение транспорта по улице, и автобус пустили улицей выше. Ему пришлось менял доллары, чтобы накормить ту братию. Когда спустя пару десятков лет умер его отец, он вдруг понял, как сильно это сейчас бьет по карману человека, который живет на одну зарплату.

      Заработка охранника в пять тысяч рублей никак не хватило на эти предельно скромные похороны. Оплатив все сам, он резко пересмотрел свое отношение к тем пышным похоронам, когда кормили направо и налево всех желающих. И сейчас – быстро и по-тихому хоронят почти всех, кроме, "народных" героев.

      Жил человек, что-то представлял из себя, а умер и оказался помехой. Лишней тратой для семьи, брешью в бюджете...

      Да кому сейчас нужны пышные похороны,
      – слышно сейчас все чаще.

      Такова жизнь сейчас, увы.

      Читайте також: "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске

      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      сегодня , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 577
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      сегодня , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 137
      Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      сегодня , 17:00 Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 90
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сегодня , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 467
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сегодня , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 826
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук