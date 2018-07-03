"Да введите вы статью за ненависть к режиму, который узурпировал власть": Балух произнес слово

Во время заседания, украинский политзаключенный Владимир Балух, которому прокурор просит 4 года заключения, произнес слово и заверил, что рано или поздно, выиграет все суды.

Приговор незаконно задержанному активисту суд оккупированного Крыма объявит через два дня.

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Прокурор просит 4 года колонии общего режима за якобы избиение Балухом начальника изолятора. А с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

Напомним, Балух придерживается сухого голодания уже вторую неделю. Его адвокат отметила, что он чувствует себя хорошо. А накануне, во время заседания, Владимир Балух произнес слово.

Я бы написал явную с повинной. Да введите вы статью за ненависть к системе, режиму, который узурпировал власть. Напишу чистосердечное признание. Да, ненавижу. Да, считаю таким позором для народа, который терпит над собой то, что происходит,

– сказал Владимир Балух.

Видеокомментарий Владимира Балуха

Напомним, накануне Владимир Балух, которого незаконно бросили за решетку в оккупированном Крыму, написал письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором предостерегает Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора.