Дабл-дабл Алексея Леня помог "Атланте" победить "Кливленд": видеообзор матча

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень вышел в стартовой пятерке своей команды на матч против "Кливленда". И помог "Хоукс" одержать первую победу в сезоне.

Лень оказался одним из самых полезных игроков своей команды на паркете. За 32 минуты украинец принес своей команде 16 очков (7 из 12 с игры, 2 из 2 со штрафных, одна неудачная попытка из-за дуги). А также сделал 11 подборов (2 в нападении). В целом его эффективность составила +19. Столько же у его партнера Трея Янга, который набрал 35 очков и сделал 11 передач.

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В это, что "Атланта" победила в итоге с разницей в +22, немного трудно было поверить еще в первом периоде. "Кливленд" захватил инициативу, сумев организовать рывок 14:2. Тогда их преимущество над соперниками достигло +15, а на первый перерыв команды ушли при счете 34:24.

Во втором периоде шла равная борьба, и лишь в середине "Атланте" удалось переломить ход поединка, впоследствии выйдя вперед. За эти 12 минут "Хоукс" набрали 40 очков. Еще больше они наберут в четвертой четверти. Поэтому на большой перерыв гости ушли, ведя в счете 60:64.

В третьей и четвертой четверти "Атланта" только увеличивала отрыв, выиграв каждую из четвертей.

Кливленд – Атланта 111:133 (34:24, 26:40, 26:28, 25:41)