Дабл-дабл Леня помог "Атланте" победить "Оклахому", "Лейкерс" с Михайлюком одолели "Чикаго"

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в матчах своих команд в рамках регулярного чемпионата НБА. Команды обоих украинцев сумели победить.

Атланта – Оклахома 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26)

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Чрезвычайно результативный матч выдали "Атланта" с "Оклахомой". Команды устроили качели, по очереди выходя вперед. В последней четверти хозяева паркета сравняли счет 104:104 и ушли в отрыв. Команде украинца Леня удалось одержать уверенную победу с разницей в 16 очков.

Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 30 минут 30 секунд и продемонстрировал феноменальную игру. За отведенное время Лень сумел набрать 24 очка и оформить 11 подборов – дабл-дабл. Также на его счету 3 результативные передачи. Лень реализовал 1 из 4 трехочковых, а также 5 из 6 штрафных.

Лейкерс – Чикаго 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32)

Ожесточенная борьба велась на паркете в Лос-Анджелесе. Местная команда принимала гостей из восточного дивизиона. В первой и второй 12-минутке "Чикаго" удавалось выходить вперед в счете. Уже в третьей четверти "Лейкерс" сравняли счет 48:48 и больше не позволяли гостям догнать себя. Единственное что удалось "Чикаго" – это сократить отставание до семи очков.

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел на паркете 16 минут 19 секунд. За это время украинец сумел набрать 6 очков и отметиться одной результативной передачей. Михайлюк забросил 2 из 4 трехочковых.

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