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      Дача в Карпатах и 2 квартиры во Львове: какую недвижимость задекларировал Парубий

      67 Читати новину українською
      Андрей Парубий
      Андрей Парубий / 24 канал

      Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подал электронную декларацию о доходах за 2018 год.

      В е-декларации спикер парламента указал, что в конце 2017-го приобрел в собственность квартиру во Львове площадью 92,1 метра квадратного, стоимость которой почти 740 тысяч гривен.

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      На его жену Ульяну в Львове зарегистрирована небольшая квартира площадью 21,6 квадратного метра, стоимость которой оценивают в 33 636 гривен.

      Семья Парубия также владеет земельным участком площадью 1 130 квадратных метров в селе Урыч, в Сколевском районе Львовской области.

      В этом же населенном пункте в Карпатах на Львовщине на жену Парубия записан дом площадью 32 метра квадратных, который оценивают в 3 142 гривны.

      Парубій будинок карпати
      Ранее Андрей Парубий показал журналистам свою дачу в Карпатах/Кадр из видео

      В Киеве Андрей Парубий арендует номер площадью 50 квадратных метров в гостинице "Киев" сразу возле Верховной Рады.

      По сравнению с декларацией за 2017-й глава Верховной Рады увеличил свои сбережения. В наличности он держит 550 тысяч гривен и 42,2 тысячи долларов США.

      Декларацию о доходах за 2018 год показал и действующий Президент Украины Петр Порошенко. В ней указаны 15 объектов недвижимости, среди которых земельный участок площадью 33,1 тысячи квадратных метров и 4 квартиры.

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      Теги: Новости политики Новости Львова Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Украины е-декларирование Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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