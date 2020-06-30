Необычная история с мужчиной, который 28 июня заехал в киевский супермаркет верхом на лошади, получила свое продолжение. Оказалось, что животное не его, он его похитил. Хулигана уже разыскивает полиция.

Лошадь пьяный мужчина силой отобрал у смотрителя парка развлечений. Об этом сам пострадавший Вячеслав Ткаченко рассказал в комментарии "ТСН".

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По словам смотрителя, он ему угрожал.

Говорит – дай коня, потому что ударю по морде. Начал мне угрожать и обещал переломать ноги,

– рассказал Ткаченко.

На поиски лошади понадобилось несколько часов. Животное нашли вблизи другого магазина, там лошадь подкармливали местные жители.

А вот мужчину, которого ее похитил, полиция еще ищет.

Что известно об инциденте с всадником в супермаркете Киева

В одном из супермаркетов Киеве 28 июня посетители стали свидетелями курьезного случая. Обнаженный мужчина на коне въехал прямо в магазин.

Пьяный мужчина в нижнем белье посетил киевский магазин на проспекте Георгия Гонгадзе.

Смотрите видео, как мужчина верхом на лошади заехал в супермаркет: