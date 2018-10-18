В возрасте 18 лет украинская теннисистка Даяна Ястрмемська сумела не только пробраться в топ-100 теннисисток мира, но и выиграть первый трофей WTA. Благодаря этому она установила рекорд Украины. Больше о новой звезде украинского тенниса – в материале 24 Канала.

Краткая биография

Даяна Ястремская

Родилась 15 мая 2000 года в Одессе

Выиграно титулов: 1 WTA (Гонконг, 2018), 3 ITF

Место в рейтинге WTA: 66 (по состоянию на 18 октября 2018)

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С чего все началось

Заниматься теннисом Даяна Ястремская начала в 5-летнем возрасте. По одному из рассказов, она увидела в парке теннисные корты, и заинтересовалась. И на тренировки ее отвел дедушка – Иван Ястремский (о нем будет позже). Хотя, кроме тенниса, Даяна в юном возрасте занималась гимнастикой, танцами и плаванием.

"Выбрала именно теннис, потому что он очень тяжелый и красивый. Я люблю труд и я хочу написать свою новую историю в теннисе", – признавалась тогда еще 12-летняя Ястремская. Тогда она дошла до финала престижного Orange Bowl. Хотя первый титул выиграла еще за пять лет до этого.

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Первые титулы и дебют среди профи

Первый детский турнир Даяна сыграла в семь лет, и там уже боролась с детьми, которые были старше на пару лет. Как вспоминает сама Даяна, после поражения она была расстроена и даже не обошлось без слез, не смотря на то, что ее все хвалили и говорили, что для ее возраста третье место прекрасный результат.

В 15 лет Даяна завоевала уже первый профессиональный титул. Причем умудрилась выиграть не просто 10-тысячник, с которых начинают все юные теннисистки, а покорила сразу 25-тысячник в Бразилии, одолев по пути многих более опытных теннисисток. При этом победила в финале вторую сеяную турнира Ализе Лим из Франции, не отдав ей ни одного сета.

Таким образом Ястремская стала первой в истории теннисисткой, родившейся в 2000-х, которая выиграла 25-тысячник ITF.

Уже позже в 2016 году украинка сумела пробиться в финал Уимблдонского турнира среди девушек в одиночном разряде, и стать финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2016 года в парном разряде.

Награда за финал юношеского Уимблдона

Именно в 2016 году Ястремская начинает выступать и в турнирах WTA среди взрослых. Она получает "wild-card" (приглашение от организаторов) на турнир в Стамбуле. Правда во время жеребьевки попадает на шестую сеяную на турнир Нао Хибино. Украинка выиграла первый сет и во втором вела 3:1, и более опытная японка сумела переломить ход поединка и победить.

Турецкое приглашение

"Wild-card" от организаторов в Стамбуле был не случайным. Ястремской, которая в то время тренировалась в Турции, предлагали сменить гражданство, чтобы выступать под турецким флагом. Однако она отказалась.

Тренеры

Несмотря на то, что ей всего 18 лет, Ястремская уже успела сменить немало тренеров. Среди них и довольно известные имена. Так, она работала под руководством тренерского дуэта Валерия Кутузова и его дочери – экс-теннисистки топ-100 Виктории Кутузовой. После успеха на Orange Bowl в 2012 году с Дайаной работал известный в недавнем прошлом теннисист Жан-Рене Лиснар (бывший 44-й номер мирового рейтинга).

Уже после того среди ее тренеров был Магнус Норман, который привел Стэна Вавринку к победе на Australian Open и Roland Garros.

Теперь девушка занимается в академии бывшей первой ракетки мира Жюстин Энен в Бельгии.

Победа в Гонконге

Заговорить о Ястремской как новой звезде украинского тенниса выпало после турнира WTA в Гонконге в воскресенье, 14 октября 2018 года. Именно на этом турнире еще одна украинка Элина Свитолина была первой сеяной. Но проиграла в четвертьфинале Ван. Именно с китаянкой в финале и сыграет Ястремская.

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Стоит добавить, что жребий на этот раз к Ястремской был благосклонен. На пути к титулу ей не попала ни одна теннисистка из топ-20. Даже Ван, с которой она играла, занимает 24-е место в рейтинге WTA. Хотя на турнире были топ-теннисистки. Та же Свитолина, Мугуруса, Остапенко.

Однако и заслуг Ястремской отвергать не стоит. На пути к титулу 18-летняя спортсменка не отдала ни одного сета соперницам.

За победу на этом турнире Ястремская получила более 163 тысяч долларов призовых. А также благодаря этому поднялась сразу на 36 ступенек вверх в рейтинге, став 66-й ракеткой мира.

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Личные рекорды

Выиграв в 2015 году турнир серии ITF, она установила свой первый рекорд (об этом было выше). И в 2018 году она установит (или побьет) несколько рекордов. Так, она станет первой теннисисткой 2000-го года рождения, кто попадет в топ-100 мирового рейтинга. Произойдет это еще в июле 2018 года. Уже позже будет турнир в Гонконге, после победы на котором Ястремская поднимется на 66-ое место в рейтинге.

На момент победы на турнире в Гонконге Ястремской исполнилось 18 лет и 4 месяца. Она стала самой молодой теннисисткой в Украине, которая вышла в финал турнира WTA и выиграла его. Например, Свитолиной было 18 лет и 10 месяцев, когда она выиграла свой первый турнир WTA.

Кроме того, для Ястремской это четвертый финал в сезоне и вторая победа. До этого она выиграла турнир ITF в Риме, а также играла в финалах турниров в Великобритании и Франции.

Семья

И чтобы получить такие результаты в теннисе – надо немало вкладывать. Иногда призовые за победу на турнире даже не покрывают расходы на поездку на этот турнир. При этом еще надо платить тренерам. А учитывая, что Даяна тренируется заграницей, это удовольствие не из дешевых.

Согласно данным официального сайта WTA, Ястремская заработала за свою карьеру 228 тисяч долларов. При этом 163 тисячи долларов – это призовые именно за победу в Гонконге.

Дедушка теннисистки, о котором упоминалось в начале – Иван Ястремский. В Одессе он известен тем, что в свое время был начальником Приморского райотдела полиции города. Отец же – Александр Ястремский, когда-то занимался волейболом. Был даже депутатом Одесского городского совета 5-го созыва. На фото с Instagram он с дочкой в Майами.

Instagram

Как и многие девушки, Даяна ведет Instagram, куда выкладывает много своих фото. Немало из них связано с теннисом, но есть и с отдыха. Особенно с празднования ее 18-летия.

Как и каждая теннисистка, Даяна немало путешествует. Часть из путешествий – участие в турнирах. Но есть и просто с отдыха.