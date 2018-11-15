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      Даяна Ястремская вошла в список самых молодых победительниц турниров WTA

      31 Читати новину українською
      Даяна Ястремская
      Даяна Ястремская

      Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская заняла вторую строчку в списке самых молодых победительниц сезона по версии Женской теннисной ассоциации WTA.

      Ястремская, которая в октябре завоевала дебютный титул WTA в Гонконге, оказалась на втором месте после Ольги Данилович. Финал сербки против россиянки Анастасии Потаповой стал самым молодым за последние 13 лет в туре, пишет btu.org.ua.

      Читайте также: Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса

      Также в рейтинг самых юных чемпионок года попали Арина Соболенко из Беларуси и японка Наоми Осака.


      Даяна Ястремская попала в список самых молодых победительниц турниров серии WTA

      Отметим, что первый профессиональный титул Ястремская выиграла в 15 лет. Она выиграла 25-тысячник в Бразилии, одолев по пути многих более опытных теннисисток. При этом победила в финале вторую сеяную турнира Ализе Лим из Франции, не отдав ей ни одного сета.

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      Теги: Спорт Даяна Ястремская Теннис
      Источник: 24 Канал
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