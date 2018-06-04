"Дайте ожить": Бабченко сказал, за сколько готов дать эксклюзивное интервью и кто согласился

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что готов дать эксклюзивное интервью после резонансной спецоперации украинских спецслужб.

Вечером, 29 мая, стало известно об "убийстве" российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

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30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

После появления на пресс-конференции СБУ Бабченко получил поздравления от Петра Порошенко и только один раз общался с журналистами.

4 июня он сообщил, что готов дать эксклюзивное интервью, но только за немалое вознаграждение.

Коллеги, я все понимаю. Но поверьте – у меня сейчас куча проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук "баксов" – и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить,

– объяснил свою позицию журналист.

Позже он отметил, что нашлись СМИ, которые готовы выложить такую немалую сумму за эксклюзивное интервью с Бабченко – и это не кто-нибудь, а российский пропагандистский канал "Россия".

"Знаете, кто первым согласился? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал "Россия". Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами – предложение только для СМИ, а не для "бл**ских пропаг*ндонов", засуньте свои деньги себе в ж*пу и идите на**й, и даже не думайте мне писать ни с какими своими бл**скими кровавыми деньгами – так доступно?" – не сдерживаясь написал журналист.

Он пригрозил, что на этот российский телеканал обязательно приедет, но не для интервью.

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