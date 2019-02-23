Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам

В селе Жидичин Киверцовского района на Волыни община присоединилась к Православной церкви Украины. Однако священник УПЦ МП так просто этого оставлять не хотел – и решил стрелять по прихожанам из ружья,

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около четырех часов 23 февраля, сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

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Так, один из местных жителей совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан. Полиция зарегистрировала сообщение и проводит его проверку.

Подробности рассказал свидетель Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

В 03:30 часов настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать". Было сделано 4 выстрела,

– утверждает Высоцкий.

Кроме того, по его словам, вчера около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. Пожар удалось потушить собственными силами, а представители ГСЧСУ составили соответствующий акт.

Ранее Высоцкий уже сообщал, что за переход в единую поместную церковь проголосовало 390 членов жидичивской религиозной общины

Вместе с тем в Волынской епархии УПЦ МП называют случай "рейдерским захватом". Заявляют, что активисты срезали замок болгаркой и начали проводить инвентаризацию ценностей. Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что при схватках у храма пострадали его жена и мать, жена настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.