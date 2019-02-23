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      Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам

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      На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по прихожанам, которые перешли в ПЦУ
      На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по прихожанам, которые перешли в ПЦУ / Волынские новости

      В селе Жидичин Киверцовского района на Волыни община присоединилась к Православной церкви Украины. Однако священник УПЦ МП так просто этого оставлять не хотел – и решил стрелять по прихожанам из ружья,

      Сообщение о стрельбе поступило в полицию около четырех часов 23 февраля, сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины

      Так, один из местных жителей совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан. Полиция зарегистрировала сообщение и проводит его проверку.

      Подробности рассказал свидетель Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

      В 03:30 часов настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать". Было сделано 4 выстрела,
      – утверждает Высоцкий.

      Кроме того, по его словам, вчера около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. Пожар удалось потушить собственными силами, а представители ГСЧСУ составили соответствующий акт.

      Ранее Высоцкий уже сообщал, что за переход в единую поместную церковь проголосовало 390 членов жидичивской религиозной общины

      Вместе с тем в Волынской епархии УПЦ МП называют случай "рейдерским захватом". Заявляют, что активисты срезали замок болгаркой и начали проводить инвентаризацию ценностей. Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что при схватках у храма пострадали его жена и мать, жена настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.


      Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ

      Как создавалась Православная церковь Украины?​
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      как упц мп пытается препятствовать переходу верующих в пцу
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      Теги: Новости Украины РПЦ Религия Новости Луцка Новости политики Православная церковь Украины УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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