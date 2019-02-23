Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам
В селе Жидичин Киверцовского района на Волыни община присоединилась к Православной церкви Украины. Однако священник УПЦ МП так просто этого оставлять не хотел – и решил стрелять по прихожанам из ружья,
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около четырех часов 23 февраля, сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.
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Так, один из местных жителей совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан. Полиция зарегистрировала сообщение и проводит его проверку.
Подробности рассказал свидетель Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.
В 03:30 часов настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать". Было сделано 4 выстрела,
– утверждает Высоцкий.
Кроме того, по его словам, вчера около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. Пожар удалось потушить собственными силами, а представители ГСЧСУ составили соответствующий акт.
Ранее Высоцкий уже сообщал, что за переход в единую поместную церковь проголосовало 390 членов жидичивской религиозной общины
Вместе с тем в Волынской епархии УПЦ МП называют случай "рейдерским захватом". Заявляют, что активисты срезали замок болгаркой и начали проводить инвентаризацию ценностей. Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что при схватках у храма пострадали его жена и мать, жена настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.
Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ
Как создавалась Православная церковь Украины?
9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Настоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
6 января патриарх Варфоломей во время торжественного богослужения передал митрополиту Епифанию Томос о предоставлении автокефалии Украинской церкви.
После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.