Дакар-2019: все результаты 3-го этапа
В Южной Америке в полном разгаре ралли Дакар-2019, которое стартовало еще 7 января. В среду, 9 января, завершился 3-й этап гонки.
Француз Стефан Петерансель стал победителем третьего этапа ралли Дакар в классе внедорожников. Второе место по итогам дня занял Нассер Аль-Аттия, а тройку лучших замкнул Якуб Пшигонски.
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В ходе дня проблемы возникали у ряда ведущих пилотов. На машине Карлоса Сайнса возникли серьезные проблемы с передним левым колесом, которое едва не оторвалось. В связи с этим испанец потерял более трех часов. Трудности возникли и на машине Себастьяна Леба, который потерял более 40 минут.
"Дакар-2019". Автомобили
1. Стефан Петерансель (MINI)
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +3.26
3. Якуб Пшигонски (MINI) +11.47
4. Язид Аль-Раджи (MINI) +12.50
5. Хоан Нани Рома (MINI) +18.12
6. Арон Домжале (Toyota) +28.04
7. Сириль Депре (MINI) +31.45
8. Бернхард тен Бринк (Toyota) +33.16
9. Мартин Прокоп (Ford- +34.39
10. Бенедиктас Ванагас (Toyota) +39.24
11. Себастьян Леб (Peugeot) 42.55
Дакар-2019. Автомобили. Общий зачет
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Язид Аль-Раджи (MINI) +6.48
3. Стефан Петерансель (MINI) +7.03
4. Хоан Нани Рома (MINI) +12.02
5. Якуб Пшигонски (MINI) +13.45
6. Сириль Депре (MINI) +24.40
7. Бернхард тен Бринк (Toyota) +25.21
8. Себастьен Леб (Peugeot) +37.59
9. Арон Домжале (Toyota) +42.56
10. Бенедиктас Ванагас (Toyota) +49.20
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, стал победителем третьего этапа ралли Дакар в классе грузовиков. Второе место досталось Федерико Вильягре, а тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников.
Дакар-2019. грузовики
1. Андрей Каргин ("КАМАЗ-мастер")
2. Федерико Вильягра (Iveco) +11.55
3. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +13.42
4. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") +14.01
5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) +17.25
6. Адрианус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +40.55
7. Мартин Шолтиса (Tatra) +57.42
8. Тон ван Генугтен (Iveco) +59.45
9. Алеш Лопрайс (Tatra) +1:01.02
12. Жерар де Рой (Iveco) +1:27.03
13. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +1:38.36.
Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет
1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер")
2. Федерико Вильягра (Iveco) +5.17
3. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +8.42
4. Андрей Каргин ("КАМАЗ-мастер") +9.27
5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) +31.48
6. Тон ван Генугтен (Iveco) +1:16.19
7. Жерар де Рой (Iveco) +1:17.25
8. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +1:46.00
9. Адрианус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +1:49.06
10. Алексей Вишневский (МАЗ) +1:51.40
11. Мартин Шолтиса (Tatra) +1:58.48.
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Испанец Жерар Фаррес Гуэль стал победителем третьего этапа ралли в классе мотовездеходов. Второе место досталось лидеру общего зачета Франсиско Лопесу Контардо. Тройку лучших, как и 8 января, замкнул Сергей Карякин.
Дакар-2019. Мотовездеходы
1. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am)
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +2.03
3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) +4.42
4. Кейси Карри (Can-Am) +11.29
5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) +14.31
Мотовездеходы. Общий зачет
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) +3.24
3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) +8.06
4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) +12.25
5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) +23.40
Жеремиас Гонсалес Фериоли завоевал победу на третьем этапе в классе квадроциклов. Второе место занял Николас Кавильяссо, а третьим стал Густаво Галлего. Таким образом, тройка лучших по итогам дня полностью состояла из аргентинских спортсменов.
Дакар-2019. Квадроциклы
1. Жеремиас Гонсалес Фериоли (FERIOLI RACING TEAM)
2. Николас Кавильяссо (DRAG'ON RALLY TEAM) +1.44
3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +10.50
4. Джованни Энрико (ENRICO RACING TEAM) +14.46
5. Александр Жиру (TEAM GIROUD) +31.06
Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет
1. Николас Кавильяссо (DRAG'ON RALLY TEAM)
2. Жеремиас Гонсалес Фериоли (FERIOLI RACING TEAM) +29.52
3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +30.20
4. Джованни Энрико (ENRICO RACING TEAM) +45.40
5. Александр Жиру (TEAM GIROUD) +59.24
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