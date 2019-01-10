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      Дакар-2019: все результаты 3-го этапа

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      Результаты Дакар-2019
      Результаты Дакар-2019 / twitter.com

      В Южной Америке в полном разгаре ралли Дакар-2019, которое стартовало еще 7 января. В среду, 9 января, завершился 3-й этап гонки.

      Француз Стефан Петерансель стал победителем третьего этапа ралли Дакар в классе внедорожников. Второе место по итогам дня занял Нассер Аль-Аттия, а тройку лучших замкнул Якуб Пшигонски.

      Читайте также: Ралли Дакар: чем гонки в Южной Америке отличаются от Африки

      В ходе дня проблемы возникали у ряда ведущих пилотов. На машине Карлоса Сайнса возникли серьезные проблемы с передним левым колесом, которое едва не оторвалось. В связи с этим испанец потерял более трех часов. Трудности возникли и на машине Себастьяна Леба, который потерял более 40 минут.

      "Дакар-2019". Автомобили

      1. Стефан Петерансель (MINI)
      2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +3.26
      3. Якуб Пшигонски (MINI) +11.47
      4. Язид Аль-Раджи (MINI) +12.50
      5. Хоан Нани Рома (MINI) +18.12
      6. Арон Домжале (Toyota) +28.04
      7. Сириль Депре (MINI) +31.45
      8. Бернхард тен Бринк (Toyota) +33.16
      9. Мартин Прокоп (Ford- +34.39
      10. Бенедиктас Ванагас (Toyota) +39.24
      11. Себастьян Леб (Peugeot) 42.55

      Дакар-2019. Автомобили. Общий зачет

      1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
      2. Язид Аль-Раджи (MINI) +6.48
      3. Стефан Петерансель (MINI) +7.03
      4. Хоан Нани Рома (MINI) +12.02
      5. Якуб Пшигонски (MINI) +13.45
      6. Сириль Депре (MINI) +24.40
      7. Бернхард тен Бринк (Toyota) +25.21
      8. Себастьен Леб (Peugeot) +37.59
      9. Арон Домжале (Toyota) +42.56
      10. Бенедиктас Ванагас (Toyota) +49.20

      Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, стал победителем третьего этапа ралли Дакар в классе грузовиков. Второе место досталось Федерико Вильягре, а тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников.

      Дакар-2019. грузовики
      1. Андрей Каргин ("КАМАЗ-мастер")
      2. Федерико Вильягра (Iveco) +11.55
      3. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +13.42
      4. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") +14.01
      5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) +17.25
      6. Адрианус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +40.55
      7. Мартин Шолтиса (Tatra) +57.42
      8. Тон ван Генугтен (Iveco) +59.45
      9. Алеш Лопрайс (Tatra) +1:01.02
      12. Жерар де Рой (Iveco) +1:27.03
      13. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +1:38.36.

      Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет

      1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер")
      2. Федерико Вильягра (Iveco) +5.17
      3. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +8.42
      4. Андрей Каргин ("КАМАЗ-мастер") +9.27
      5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) +31.48
      6. Тон ван Генугтен (Iveco) +1:16.19
      7. Жерар де Рой (Iveco) +1:17.25
      8. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +1:46.00
      9. Адрианус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +1:49.06
      10. Алексей Вишневский (МАЗ) +1:51.40
      11. Мартин Шолтиса (Tatra) +1:58.48.

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      Испанец Жерар Фаррес Гуэль стал победителем третьего этапа ралли в классе мотовездеходов. Второе место досталось лидеру общего зачета Франсиско Лопесу Контардо. Тройку лучших, как и 8 января, замкнул Сергей Карякин.

      Дакар-2019. Мотовездеходы

      1. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am)
      2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +2.03
      3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) +4.42
      4. Кейси Карри (Can-Am) +11.29
      5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) +14.31

      Мотовездеходы. Общий зачет

      1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
      2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) +3.24
      3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) +8.06
      4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) +12.25
      5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) +23.40

      Жеремиас Гонсалес Фериоли завоевал победу на третьем этапе в классе квадроциклов. Второе место занял Николас Кавильяссо, а третьим стал Густаво Галлего. Таким образом, тройка лучших по итогам дня полностью состояла из аргентинских спортсменов.

      Дакар-2019. Квадроциклы

      1. Жеремиас Гонсалес Фериоли (FERIOLI RACING TEAM)
      2. Николас Кавильяссо (DRAG'ON RALLY TEAM) +1.44
      3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +10.50
      4. Джованни Энрико (ENRICO RACING TEAM) +14.46
      5. Александр Жиру (TEAM GIROUD) +31.06

      Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет

      1. Николас Кавильяссо (DRAG'ON RALLY TEAM)
      2. Жеремиас Гонсалес Фериоли (FERIOLI RACING TEAM) +29.52
      3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +30.20
      4. Джованни Энрико (ENRICO RACING TEAM) +45.40
      5. Александр Жиру (TEAM GIROUD) +59.24

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      Теги: Спорт Гонки Ралли
      Источник: 24 Канал
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