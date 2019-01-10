Дакар-2019: все результаты 3-го этапа

В Южной Америке в полном разгаре ралли Дакар-2019, которое стартовало еще 7 января. В среду, 9 января, завершился 3-й этап гонки.

Француз Стефан Петерансель стал победителем третьего этапа ралли Дакар в классе внедорожников. Второе место по итогам дня занял Нассер Аль-Аттия, а тройку лучших замкнул Якуб Пшигонски.

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В ходе дня проблемы возникали у ряда ведущих пилотов. На машине Карлоса Сайнса возникли серьезные проблемы с передним левым колесом, которое едва не оторвалось. В связи с этим испанец потерял более трех часов. Трудности возникли и на машине Себастьяна Леба, который потерял более 40 минут.

Carlos Sainz is having a big trouble after a nasty puncture, losing all the chances to fight for the final win.



@CSainz_oficial con graves problemas tras un llantazo, pierde todas las posibilidades de cara a la victoria final.#Dakar2019 pic.twitter.com/QMjWnSgxPn — DAKAR RALLY (@dakar) 9 января 2019 г.

"Дакар-2019". Автомобили

1. Стефан Петерансель (MINI)

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +3.26

3. Якуб Пшигонски (MINI) +11.47

4. Язид Аль-Раджи (MINI) +12.50

5. Хоан Нани Рома (MINI) +18.12

6. Арон Домжале (Toyota) +28.04

7. Сириль Депре (MINI) +31.45

8. Бернхард тен Бринк (Toyota) +33.16

9. Мартин Прокоп (Ford- +34.39

10. Бенедиктас Ванагас (Toyota) +39.24

11. Себастьян Леб (Peugeot) 42.55

Дакар-2019. Автомобили. Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Язид Аль-Раджи (MINI) +6.48

3. Стефан Петерансель (MINI) +7.03

4. Хоан Нани Рома (MINI) +12.02

5. Якуб Пшигонски (MINI) +13.45

6. Сириль Депре (MINI) +24.40

7. Бернхард тен Бринк (Toyota) +25.21

8. Себастьен Леб (Peugeot) +37.59

9. Арон Домжале (Toyota) +42.56

10. Бенедиктас Ванагас (Toyota) +49.20

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, стал победителем третьего этапа ралли Дакар в классе грузовиков. Второе место досталось Федерико Вильягре, а тройку лучших замкнул Дмитрий Сотников.

Дакар-2019. грузовики

1. Андрей Каргин ("КАМАЗ-мастер")

2. Федерико Вильягра (Iveco) +11.55

3. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +13.42

4. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") +14.01

5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) +17.25

6. Адрианус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +40.55

7. Мартин Шолтиса (Tatra) +57.42

8. Тон ван Генугтен (Iveco) +59.45

9. Алеш Лопрайс (Tatra) +1:01.02

12. Жерар де Рой (Iveco) +1:27.03

13. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +1:38.36.

Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет

1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер")

2. Федерико Вильягра (Iveco) +5.17

3. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +8.42

4. Андрей Каргин ("КАМАЗ-мастер") +9.27

5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) +31.48

6. Тон ван Генугтен (Iveco) +1:16.19

7. Жерар де Рой (Iveco) +1:17.25

8. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +1:46.00

9. Адрианус Йоханнес ван Кастер ("Рено") +1:49.06

10. Алексей Вишневский (МАЗ) +1:51.40

11. Мартин Шолтиса (Tatra) +1:58.48.

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Испанец Жерар Фаррес Гуэль стал победителем третьего этапа ралли в классе мотовездеходов. Второе место досталось лидеру общего зачета Франсиско Лопесу Контардо. Тройку лучших, как и 8 января, замкнул Сергей Карякин.

Дакар-2019. Мотовездеходы

1. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am)

2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +2.03

3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) +4.42

4. Кейси Карри (Can-Am) +11.29

5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) +14.31

Мотовездеходы. Общий зачет

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) +3.24

3. Сергей Карякин (BRP Can-Am) +8.06

4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) +12.25

5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) +23.40

Жеремиас Гонсалес Фериоли завоевал победу на третьем этапе в классе квадроциклов. Второе место занял Николас Кавильяссо, а третьим стал Густаво Галлего. Таким образом, тройка лучших по итогам дня полностью состояла из аргентинских спортсменов.

Дакар-2019. Квадроциклы

1. Жеремиас Гонсалес Фериоли (FERIOLI RACING TEAM)

2. Николас Кавильяссо (DRAG'ON RALLY TEAM) +1.44

3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +10.50

4. Джованни Энрико (ENRICO RACING TEAM) +14.46

5. Александр Жиру (TEAM GIROUD) +31.06

Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет

1. Николас Кавильяссо (DRAG'ON RALLY TEAM)

2. Жеремиас Гонсалес Фериоли (FERIOLI RACING TEAM) +29.52

3. Густаво Галлего (GUSTAVO GALLEGO COMPETICION) +30.20

4. Джованни Энрико (ENRICO RACING TEAM) +45.40

5. Александр Жиру (TEAM GIROUD) +59.24

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