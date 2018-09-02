Дакота Джонсон и Тильда Суинтон удивили выходом на премьере фильма "Суспирия": фото

Голливудские актрисы Дакота Джонсон и Тильда Суинтон одели красные платья на Венецианский кинофестиваль 2018. Хотя наряды были разного кроя, однако они все же удивили журналистов таким своеобразным флешмобом. Кроме того, звезды держались за руки во время выхода на красную дорожку.

Сговорились ли актрисы перед премьерой фильма "Суспирия", надев красные платья – этим вопросом прониклись журналисты западных СМИ. Но, как бы там ни было, Дакота Джонсон и Тильда Суинтон выглядели очень стильно, во время выхода на Венецианском кинофестивале 2018.

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Так, звезда "50 оттенков серого" засветила роскошное вечернее платье от Dior. Атласная ткань и немалый шлейф поразили всех участников мероприятия. Дакота Джонсон прибавила к образу изысканные украшения и собрала волосы в прическу.

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:40 PDT

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:35 PDT

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:33 PDT

К своеобразному флешмобу присоединилась актриса Тильда Суинтон, которая тоже сыграла одну из главных ролей в фильме "Суспирия". Звезда надела довольно теплое платье с хомутом и немалым разрезом на ноге. Это наряд для Венецианского кинофестиваля актриса взяла из коллекции дизайнера Haider Ackermann.

Допис, поширений Red Carpet Roundup (@redcarpetroundup) 1 Вер 2018 р. о 4:13 PDT

Две звезды вместе вышли на красную дорожку и с удовольствием позировали перед камерами фотографов, держась при этом за руки. Уже на самой презентации киноленты к Дакоте Джонсон и Тильде Суинтон присоединились другие звезды фильма "Суспирия".

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 2 Вер 2018 р. о 1:23 PDT

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:30 PDT

Допис, поширений Amy (@fsog.intrigued) 1 Вер 2018 р. о 11:08 PDT

Допис, поширений D A K O T A J O H N S O N (@dakotajohnson.love) 1 Вер 2018 р. о 1:21 PDT