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      Далай-лама пожертвует людям продукты и лекарства из-за коронавируса

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      Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV заявил, что пожертвует бедным и нуждающимся людям в Индии лекарства и продукты из-за пандемии Covid-19, поскольку из-за общенационального карантина в стране закрыты все границы.

      Об этом сообщило издание CNN.

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      Далай-лама отметил, что поскольку Химачал-Прадеш (индийский штат — 24 канал) был его домом почти 60 лет, он чувствует близость его жителей.

      Размер пожертвования не разглашается. Тибетский духовный лидер выразил уверенность, что те шаги, которые ввела власть, эффективно повлияют на сдерживание распространения вируса.

      Что известно о карантине в Индии?

      С 25 марта власти Индии объявили тотальный трехнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Всем жителям на время карантина категорически запрещается выходить из дома. Нарушителей полиция наказывает жесткими методами.

      По сети распространяют видео, как полиция наказывает нарушителей жесткими методами.

      карантин
      В каких странах уже действует комендантский час / Инфографика 24 канала

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Коронавирус Covid-19 Далай-лама Индия
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