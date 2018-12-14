Далакян и Леброн прошли процедуру взвешивания, соперник украинца еле уложился в вес
Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян (17-0, 12 КО) и Грегорио Леброн (21-4, 16 КО) прошли процедуру взвешивания.
Украинец показал вес 50,340 кг, а Леброн – 50,800 кг.
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Отметим, что лимит в легчайшем весе 50,8 кг, поэтому Леброн рисковал не уложиться в нужный вес.
Напомним, что бой состоится во время вечера бокса в Киеве на вертолетной площадке в КВЦ "Парковом" 15 декабря.
Источник: 24 Канал
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