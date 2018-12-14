Далакян и Леброн прошли процедуру взвешивания, соперник украинца еле уложился в вес

Далакян оказался легче Леброна на взвешивании перед титульным боем . Чемпион мира @wbaboxingofficial в наилегчайшем весе @artem.dalakyan (17-0, 12 КО) и его соперник по титульному бою доминиканец Грегорио #Леброн (21-4, 16 KO) прошли процедуру взвешивания накануне поединка . По её итогам украинец показал вес 50,340 кг, соперник - 50,800 кг (при лимите категории в 50,8 кг)️ . Поединок пройдёт в @parkovy.info вечером в субботу . #бокс #спорт #далакян #далакянлеброн #чемпионмира #бой #лакипанчнет #boxing #sport #champ #fight #dalakian #dalakianlebron #luckypunchnet

Допис, поширений Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 14 Гру 2018 р. о 4:18 PST