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      Далакян и Леброн прошли процедуру взвешивания, соперник украинца еле уложился в вес

      58 Читати новину українською
      Артем Далакян
      Артем Далакян / /twitter.com

      Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян (17-0, 12 КО) и Грегорио Леброн (21-4, 16 КО) прошли процедуру взвешивания.

      Украинец показал вес 50,340 кг, а Леброн – 50,800 кг.

      Читайте также: Украинский боксер Далакян показал, как готовится к защите своего титула: видео

      Отметим, что лимит в легчайшем весе 50,8 кг, поэтому Леброн рисковал не уложиться в нужный вес.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Далакян оказался легче Леброна на взвешивании перед титульным боем . Чемпион мира @wbaboxingofficial в наилегчайшем весе @artem.dalakyan (17-0, 12 КО) и его соперник по титульному бою доминиканец Грегорио #Леброн (21-4, 16 KO) прошли процедуру взвешивания накануне поединка . По её итогам украинец показал вес 50,340 кг, соперник - 50,800 кг (при лимите категории в 50,8 кг)️ . Поединок пройдёт в @parkovy.info вечером в субботу . #бокс #спорт #далакян #далакянлеброн #чемпионмира #бой #лакипанчнет #boxing #sport #champ #fight #dalakian #dalakianlebron #luckypunchnet

      Допис, поширений Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

       

       

      Напомним, что бой состоится во время вечера бокса в Киеве на вертолетной площадке в КВЦ "Парковом" 15 декабря.

       

      Теги: Спорт Бокс Артем Далакян
      Источник: 24 Канал
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