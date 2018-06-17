Далакян нокаутом защитил пояс чемпиона мира

Непобедимый украинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе.

Об этом сообщает Union Boxing Promotions.

Днепрянин победил Сиричайа Тайена из Тайланда техническим нокаутом – за 4 секунды до окончания восьмого раунда.

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Далакян взял лидерство в бою с самого начала. Он преобладал Тайена в технике и скорости. В течение боя украинцу трижды удалось отправить соперника в нокдаун.

Промовидео боя Далакян и Тайена:

Сейчас чемпионами мира среди профессионалов являются еще трое украинцев – Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик.

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Добавим, родители Далакяна – армяне по национальности. Сам боксер родился в Азербайджане, однако его семья была вынуждена покинуть родной дом через Карабахский конфликт. Впоследствии от войны Далакяну пришлось бежать еще раз – из Донбасса в Днепр.