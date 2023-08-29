Після ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в Росії незабаром може зникнути ще один воєначальник. Мовиться про Рамзана Кадирова.

Далі Кремль уб'є Кадирова, – Bild

Так прогнозує російський опозиційний політик і колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков (43). На думку опонента Кремля, після смерті Пригожина російський силовий апарат тепер обернеться проти інших впливових особистостей, які загрожують його існуванню. Зокрема, проти лідера Чечні Рамзана Кадирова (46), відомого як "путінський хорт".

Тому що: Кадиров довгий час вважався союзником Пригожина і підтримував його в кампанії проти Міністерства оборони Росії. Як колишній антикремлівський повстанець під час чеченської війни, він досі не подобається багатьом у російському владному апараті. Одного разу він похвалився, що вже вбивав російських солдатів у попередні роки.

Поки що Путіну вдалося інтегрувати чеченців у російські силові структури. Але: "Путін перестав грати роль арбітра між різними кремлівськими угрупованнями. Точніше, він більше не справляється з цією роллю. Конфлікти витікають назовні", - сказав Гудков в інтерв'ю антикремлівському каналу "Неста".

Одним із конфліктів, що вибухнули, Гудков також вважає кінець ватажка бойовиків Пригожина, який загинув в авіакатастрофі під Москвою в середині серпня. На думку експертів, це був не нещасний випадок, а замах на ватажка "Вагнера", який у червні готував повстання проти Кремля. Окрім Пригожина, загинули й інші командири бойовиків, зокрема, неонацист і заступник Пригожина Дмитро Уткін

Російський опозиціонер прогнозує, що Кадирова може спіткати та ж доля, що і Пригожина: "З Кадировим теж буде конфлікт, я в цьому впевнений. Тому що Кадиров - один з найбільших противників російської державності". Гудков продовжує: "У Кадирова є своя армія, яка добре підготовлена. І Кадиров має великий вплив за межами апарату безпеки".

Так звані "силовики", інсайдери російського апарату безпеки, є особливою скалкою в боці чеченців. За словами Гудкова, між ними і Кадировим незабаром виникне відкритий конфлікт. Існує також загроза ескалації між російською розвідкою ФСБ і міністерством оборони. "Внутрішня напруга зростає".