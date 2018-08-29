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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дали достойный отпор россиянам, они собрали три КамАЗа "двухсотых", – воин о боях за Иловайск

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Ветеран войны в Донбассе вспомнил бои за Иловайск в 2014-м
Ветеран войны в Донбассе вспомнил бои за Иловайск в 2014-м / Соцсети

В августе 2014 во время событий вблизи Иловайска группе украинских военных, имевшей лишь несколько противотанковых гранатометов и стрелковое оружие, удалось уничтожить два новейших российских танка Т-72. Технику сожгли бойцы с позывными "Усач" (Герой Украины Евгений Тельнов, погиб 15 февраля 2015 года в бою под Широкино) и "Брест" (Александр Федорченко).

О событиях в Иловайске в 2014 году вспомнил ветеран войны в Донбассе Александр Дейнега, передает ресурс "Факты".

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"Как только проехали полтора километра, нас отовсюду накрыл шквальный огонь: танки, ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты – 24 канал), пулеметы, БТР, БМП, автоматы, гранаты. Мы – как на ладони: слева пустое поле, справа – поле с подсолнухами, и дорога. Одной из первых загорелась машина с большим красным крестом на борту. В нее попал танк. Раненые догорали на моих глазах", – убеждает военный.

В то же время он добавляет, что за сорок минут погибло более сотни украинских военных – те, что выжили, заняли круговую оборону в районе населенного пункта Червоносельское.

"Мы дали достойный отпор россиянам. Затем видел лично, как они собрали три КамАЗа "двухсотых". Тела лежали в машинах штабелями. Еще мы уничтожили восемь единиц бронированной техники. Это при том, что у нас ни танков, ни пушек. Только была стрелковое оружие и РПГ", – констатировал Александр Дейнега.

По его словам, правда, в плен к украинцам попал экипаж одного из уничтоженных Т-72 – военнослужащих Псковской десантной дивизии приняли вместе с документами.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что Иловайск не был стратегическим центром, который надо было взять любой ценой. Также, по его словам, тогда украинские военные обладали недостаточной информацией о некоторых объектах инфраструктуры на Донбассе, а запросы в министерства и Кабмин не давали никаких результатов. Поэтому, предполагает он, вопрос штурма Иловайска в 2014 году, прежде всего, решали некоторые политики и бизнесмены.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Жертвы Война на Донбассе Иловайская трагедия
Источник: 24 Канал
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