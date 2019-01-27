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      Дальмайер блестяще выиграла масс-старт в Антхольце

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      Дальмайер выиграла масс-старт
      Дальмайер выиграла масс-старт / GETTY IMAGES

      В итальянском Антхольце завершился женский масс-старт, который блестяще выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

      Немецкая биатлонистка допустила только один промах на четырех огневых рубежах, что и позволило оставить соперниц позади.

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      После последней стрельбы Дальмайер выбежала первой, поскольку большинство соперниц допустили промахи. Чешка Маркета Давыдова попыталась догнать Лауру, однако довольствовалась только вторым местом, проиграв немке 13 секунд.

       

       

      Компанию на подиуме Дальмайер и Давыдовой составила еще одна немка Ванесса Гинц. Она отстала от своей соотечественницы на 16 секунд.

      Четвертое место завоевала шведка Ханна Эберг, а пятой финишировала Доротея Вирер. Замкнула топ-6 Кайса Мякяряйнен.

      Украинские биатлонистки в масс-старте участия не принимали.

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      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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