Дальмайер блестяще выиграла масс-старт в Антхольце

В итальянском Антхольце завершился женский масс-старт, который блестяще выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Немецкая биатлонистка допустила только один промах на четырех огневых рубежах, что и позволило оставить соперниц позади.

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После последней стрельбы Дальмайер выбежала первой, поскольку большинство соперниц допустили промахи. Чешка Маркета Давыдова попыталась догнать Лауру, однако довольствовалась только вторым местом, проиграв немке 13 секунд.

Компанию на подиуме Дальмайер и Давыдовой составила еще одна немка Ванесса Гинц. Она отстала от своей соотечественницы на 16 секунд.

Четвертое место завоевала шведка Ханна Эберг, а пятой финишировала Доротея Вирер. Замкнула топ-6 Кайса Мякяряйнен.

Украинские биатлонистки в масс-старте участия не принимали.

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