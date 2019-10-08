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      Дальнейшие поспешные и необдуманные законы приведут к сворачиванию предпринимательства, – Ляпина

      6 Читати новину українською
      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / vezha.vn.ua

      Поспешное принятие законов новым составов парламента без анализа их влияния на бизнес-среду и прогнозирования последствий приводит к потере доверия бизнеса к власти, что в свою очередь приведет к сворачиванию предпринимательской деятельности в Украине.

      Об этом заявила глава государственной налоговой службы Ксения Ляпина.

      "Бизнес не чувствует, в каком направлении собственно движутся изменения. Они будут приносить позитив или нет. И виной тому является хаотическая непрогнозируемая деятельность новой Верховной Рады, то есть принятие этих фискальных законов. После заявлений о том, что мы понимаем, что не надо трогать мелких предпринимателей, началась как раз наоборот какая-то ФЛПофобия. То есть ненависть к ФЛП, уничтожение всех правил деятельности этой категории мелкого бизнеса", – заявила Ляпина.

      При этом, Ляпина отметила, что основной проблемой сегодня является недоверие бизнеса к власти.

      Недостаток доверия – крупнейший недостаток в украинской политике и экономике. Развивать экономику с колоссальным недостатком доверия невозможно. То есть задача нового правительства, новой власти – создать доверие, а не его разрушить. Поэтому, ну, вот тревожные такие тенденции мы сейчас наблюдаем,
      – заявила Ляпина.

      Кроме того, Ляпина заявила, что ГРС удалось спрогнозировать и показать потенциальное негативное влияние законов 1210 и 1210-1, которые предполагают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине, что сделает ее дороже чем в РФ почти в 10 раз. По данным экспертов, такое положение дел приведет к немедленному выходу Украины из мирового рынка по продажам желео-рудного сырья, при этом место Украины займет Россия, Китай, Бразилия и другие страны, где добыча руды будет значительно дешевле.

      blog_ava
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      Теги: Законодательство Бизнес Налоги Налоговый кодекс
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