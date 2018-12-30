"Дальше – наш ответ ракетам США": в России обиделись на ЕС за провал ракетной резолюции

В России обещают дать ответ в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных ракетным договором. Там говорят, что не проголосовав за ракетную резолюцию от РФ во время Генассамблеи ООН, Европа сама себе навредила.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Россия грозит "прямым столкновением" нескольких регионов из-за провала ракетной резолюции в ООН

Лавров убежден, что "европейские коллеги" России руководствуются интересами Вашингтона.

К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам,

– отметил он.

При этом глава российского министерства в очередной раз вспомнил о провале в ООН российской резолюции в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. К слову, 21 декабря России не удалось собрать простое большинство голосов Генассамблеи ООН для принятия своего проекта резолюции.

"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации. Это не наш выбор, но не понимать угрозы для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут", – утверждает Лавров.

По его словам, невозможно объяснить голосование стран ЕС на Генассамблее ООН против предложения России ничем, кроме как "неправильно воспринятой солидарностью".

Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.



Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.



В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности? ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.