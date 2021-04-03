Секретар РНБО Олексій Данілов емоційно відреагував на останні події на Донбасі та роль Росії в них. За його словами, війна на сході закінчиться лише тоді, коли Кремль піде геть з України.

Данилов отметил, что Россия забрать свое имущество и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей. Поскольку это украинская земля.

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Последние события на Донбассе - это русская история

Комментируя последнее время происходило на востоке Украины, Данилов отметил, что есть русский истерия.

"В России происходят определенные внутренние процессы, в частности выборы в российскую Думу. Они сегодня на этом фоне имеют большое желание показать, что они выстраивают свой" русский мир ". Это их некая доктрина", - заявил секретарь СНБО.

Он добавил: Украина четко осознает, что у нее происходит внутри страны и границах. Также официальный Киев знает о мыслях, которые имеет постоянный его враг.

О мире на Донбассе

Данилов подчеркнул: для того, чтобы на востоке закончили убивать, надо сделать очень простую вещь. А именно, чтобы Россия ушла из Украины.

Надо, чтобы Россия забрала свои танки, БТРы. Все. Больше ничего не надо делать. Мы разберемся самостоятельно, что нам на этой украинской земле нужно делать,

- подчеркнул он.

Також секретар РНБО заявив, що російські БТРи заправляють, зокрема, представники ОПЗЖ через Новошахтинський завод.

Зауважимо! Новошахтинський нафтопереробний завод розташовується в Ростовській області Росії. Він забезпечує нафтопродуктами бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР". 75% акцій заводу належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко, ще 25% – дружині соратника кума Путіна Тараса Козака Наталії Лавренюк. У лютому Україна наклала санкції не лише на Козака з Медведчуком, а і на їхніх дружин.

Росія постійно пхає носа в українські справи

Також Данілов прокоментував постійні заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова про Україну. На цьому тлі він зазначив, що Кремлі передусім треба перейматися власними проблемами.

"Яка ваша справа, чим ми тут займаємося. Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, Татарстан, Ічкерію. Поки що це ваша територія – так займайтеся цим. Натомість ви постійно розповідаєте, чим треба займатися нам", – підсумував секретар РНБО.

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Коротко про поточну ситуацію на сході

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.

Водночас українські розвідники попередили, що Кремль може готуватися до ескалації конфлікту на сході України.

Приливает масла в огонь и то, что российские войска начали масштабные учения в оккупированном Крыму и на Кубани. А в Ростовской области и Краснодарском крае в небе уже заметили военные вертолеты и самолеты.

2 апреля во время обстрелов ранили 2 украинских военных. Также оккупанты попали в гражданский дом и ранили мирного жителя.

В тот же день боевики открыли огонь возле Золотого, Светлодарска, Новотошковское, пищевики, Красногоровка, Гнутово, в районе поселка Опытное и вблизи Водяного, что на Приазовье.