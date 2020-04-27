Дания до 10 мая планирует полностью выйти из карантина: что сейчас происходит в стране

Мир постепенно начинает восстанавливать докарантинную жизнь. Ряд стран уже ослабил ограничительные меры из-за COVID-19. Это уже сделали Австрия, Норвегия, Дания, Чехия и Германия.

О том, как из карантина выходит Дания – в комментарии 24 каналу в "Утреннем шоу" рассказал украинский волонтер из организации "Bevar Ukraine" Андрей Кузьмик.

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По его словам, то, что начали ослаблять карантин – признак стабилизации ситуации.

"С начала пандемии до марта шел быстрый тренд на рост, но потом все остановилось на уровне 200 новых заболеваний ежедневно. 26 апреля я просматривал статистику, то в течение последних 3-х недель эта цифра не меняется. Это значит, что проблема взята под контроль", – пояснил Андрей Кузьмик.

Он рассказал, что в Дании 2 недели назад открылись садики, на прошлой неделе – парикмахерские, дантисты, лаборатории, тату-салоны. Рестораны до сих пор работают на вывоз или закрыты.

"Что касается масок, то их здесь никогда и не носили. Я живу в Копенгагене, и сколько выходил на улицу – то маски никто не надевал. Возможно, сначала их не было достаточно, но не носили их и потом", – добавил Кузьмик.

Несмотря на ослабление карантина – отметил житель Дании – везде стоят знаки предупреждения о социальной дистанций. По словам премьер-министра, в Дании карантин будет снят до 10 мая. К тому времени власти страны рекомендует тем, у кого есть возможность – оставаться работать дома.

Что известно об организации "Bevar Ukraine" и чем она помогает Украине

Организация "Bevar Ukraine" существует с 2014 года. Она возникла как реакция украинцев в Дании на ситуацию на Майдане и на Востоке Украины. Сначала волонтеры помогали военным медикам, потом – перешли на помощь обычным больницам, детсадам, домам для людей преклонного возраста.

Она возникла как реакция и на Востоке Украины. Сначала волонтеры помогали военным медикам, потом – перешли на помощь обычным больницам, детсадам, домам для людей преклонного возраста. С началом эпидемии коронавируса в Украине организация начала помогать тернопольским больницам. Прежде всего, волонтеры выбрали этот регион, ведь изначально именно он был одним из лидеров по заболеваемости COVID-19. Также еще перед пандемией "Bevar Ukraine" вместе с партнерами, благотворительным фондом "Свет реформации", уже начали проект помощи Тернопольской области и планировали передавать гуманитарную помощь школам и частично – больницам.

Прежде всего, волонтеры выбрали этот регион, ведь изначально именно он был одним из лидеров по заболеваемости COVID-19. Также еще перед пандемией "Bevar Ukraine" вместе с партнерами, благотворительным фондом "Свет реформации", уже начали проект помощи Тернопольской области и планировали передавать гуманитарную помощь школам и частично – больницам. "Но все повернулось в сторону коронавируса – поэтому мы решили, что это будет сугубо больничный проект. Мы начали контактировать со всеми нашими донорами – датскими больницами, фондами, организациями – и отсылать запросы о помощи. К счастью, нам удалось получить 31 аппарат ИВЛ и передать в Тернопольскую область. Это невероятная цифра", – рассказал волонтер Андрей Кузьмик.

Смотрите видеокомментарий Андрея Кузьмика о выходе Дании из карантина