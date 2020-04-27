17:02
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Дания до 10 мая планирует полностью выйти из карантина: что сейчас происходит в стране

      - Читати новину українською
      Дания выходит из карантина
      Дания выходит из карантина / Pixabay, Pexels

      Мир постепенно начинает восстанавливать докарантинную жизнь. Ряд стран уже ослабил ограничительные меры из-за COVID-19. Это уже сделали Австрия, Норвегия, Дания, Чехия и Германия.

      О том, как из карантина выходит Дания – в комментарии 24 каналу в "Утреннем шоу" рассказал украинский волонтер из организации "Bevar Ukraine" Андрей Кузьмик.

      Интересно Шмыгаль обнародовал 5 этапов выхода из карантина

      По его словам, то, что начали ослаблять карантин – признак стабилизации ситуации.

      "С начала пандемии до марта шел быстрый тренд на рост, но потом все остановилось на уровне 200 новых заболеваний ежедневно. 26 апреля я просматривал статистику, то в течение последних 3-х недель эта цифра не меняется. Это значит, что проблема взята под контроль", – пояснил Андрей Кузьмик.

      Он рассказал, что в Дании 2 недели назад открылись садики, на прошлой неделе – парикмахерские, дантисты, лаборатории, тату-салоны. Рестораны до сих пор работают на вывоз или закрыты.

      "Что касается масок, то их здесь никогда и не носили. Я живу в Копенгагене, и сколько выходил на улицу – то маски никто не надевал. Возможно, сначала их не было достаточно, но не носили их и потом", – добавил Кузьмик.

      Несмотря на ослабление карантина – отметил житель Дании – везде стоят знаки предупреждения о социальной дистанций. По словам премьер-министра, в Дании карантин будет снят до 10 мая. К тому времени власти страны рекомендует тем, у кого есть возможность – оставаться работать дома.

      Что известно об организации "Bevar Ukraine" и чем она помогает Украине

      • Организация "Bevar Ukraine" существует с 2014 года. Она возникла как реакция украинцев в Дании на ситуацию на Майдане и на Востоке Украины. Сначала волонтеры помогали военным медикам, потом – перешли на помощь обычным больницам, детсадам, домам для людей преклонного возраста.
      • С началом эпидемии коронавируса в Украине организация начала помогать тернопольским больницам. Прежде всего, волонтеры выбрали этот регион, ведь изначально именно он был одним из лидеров по заболеваемости COVID-19. Также еще перед пандемией "Bevar Ukraine" вместе с партнерами, благотворительным фондом "Свет реформации", уже начали проект помощи Тернопольской области и планировали передавать гуманитарную помощь школам и частично – больницам.
      • "Но все повернулось в сторону коронавируса – поэтому мы решили, что это будет сугубо больничный проект. Мы начали контактировать со всеми нашими донорами – датскими больницами, фондами, организациями – и отсылать запросы о помощи. К счастью, нам удалось получить 31 аппарат ИВЛ и передать в Тернопольскую область. Это невероятная цифра", – рассказал волонтер Андрей Кузьмик.

      Смотрите видеокомментарий Андрея Кузьмика о выходе Дании из карантина

       

      Автор: Юлия Калиновская, Алексей Печий, Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Евросоюз Европа Дания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Кто руководит государством, или Как я понимаю увольнение Нефедова и Верланов
      сегодня , 16:21 Кто руководит государством, или Как я понимаю увольнение Нефедова и Верланов
      Олег Сенцов
      9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
      сегодня , 15:08 9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
      Юлія Михайлова