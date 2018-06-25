21:11
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Дания – Франция: букмекеры назвали фаворита матча

29 Читати новину українською
Дания – Франция прогноз на матч Чемпионата мира
Дания – Франция прогноз на матч Чемпионата мира

В матче Франции и Дании на чемпионате мира именно французы являются фаворитами встречи. Датчанам, которых для выхода из группы устроит и ничья, придется приложить немало усилий.

В букмекерской конторе William Hill победу сборной Дании оценили в 4,80, в то время как на французов принимают ставки с коэффициентом 2,10. Ничья – 2,62.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Среди авторов голов в этом матче больше шансов у французов Оливье Жиру и Антуана Гризманна – по 2,75. Среди представителей сборной Дании наименьший показатель у Николая Йоргенсена – 3,50.

Почти аналогичные ставки на этот матч и в PariMatch. Там победа Дании имеет те же 4,80, а что касается Франции, то коэффициент выставили на уровне 2,15. Ничья – 2,75.

При этом "тотал больше 2,0" на Францию ​​принимается с коэффициентом 4,70, а на Данию – 10,50.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу: ситуация перед третьим туром

Наименьший коефициень на победу сборной Дании – в "Фаворит" – 4,60. Что касается Франции, то ее победа получила цифру 2,17. Ничья в матче – 2,83.

Напомним, игра сборных Дании и Франции на Чемпионате мира состоится во вторник, 26 июня, в 17:00 часов.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Переименование областей: кому и как менять документы
сегодня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 161
Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы
сегодня, 19:02 Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы
Інна Жолобович 210
Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
сегодня, 18:00 Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
Тетяна Мартинюк 253
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сегодня, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 858
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сегодня, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 1309
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук