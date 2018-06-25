Дания – Франция: букмекеры назвали фаворита матча

В матче Франции и Дании на чемпионате мира именно французы являются фаворитами встречи. Датчанам, которых для выхода из группы устроит и ничья, придется приложить немало усилий.

В букмекерской конторе William Hill победу сборной Дании оценили в 4,80, в то время как на французов принимают ставки с коэффициентом 2,10. Ничья – 2,62.

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Среди авторов голов в этом матче больше шансов у французов Оливье Жиру и Антуана Гризманна – по 2,75. Среди представителей сборной Дании наименьший показатель у Николая Йоргенсена – 3,50.

Почти аналогичные ставки на этот матч и в PariMatch. Там победа Дании имеет те же 4,80, а что касается Франции, то коэффициент выставили на уровне 2,15. Ничья – 2,75.

При этом "тотал больше 2,0" на Францию ​​принимается с коэффициентом 4,70, а на Данию – 10,50.

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Наименьший коефициень на победу сборной Дании – в "Фаворит" – 4,60. Что касается Франции, то ее победа получила цифру 2,17. Ничья в матче – 2,83.

Напомним, игра сборных Дании и Франции на Чемпионате мира состоится во вторник, 26 июня, в 17:00 часов.