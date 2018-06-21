Дания и Австралия сыграли вничью на Чемпионате мира

Сборная Дании в матче против Австралии могла увеличить свои шансы на выход в плей-офф. Австралийцы же в случае поражения фактически прекращали борьбу за выход из группы.

Больше всего в этом матче пришлось работать вратарям – Касперу Шмейхелю за сборную Дании и Мэтью Райану за австралийцев. Моментов обе команды создали достаточно, но реализовать удалось единицы.

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Первым забить удалось датчанам. Результативный удар на счету Кристиана Эриксена. Полузащитник взлета пробил после паса пяткой Йоргенсена. Удар был мощный и под перекладину, и вратарь не сумел как следует на него среагировать.

Сравнять счет австралийцам удалось ближе к перерыву. Во время навеса в штрафную площадку Поульсен сыграл рукой после удара головой. Испанский арбитр Антонио Матео Лаос после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Миле Единак. Именно он забил в ворота сборной Франции тоже с пенальти.

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Игроки сборной Дании требовали пенальти в ворота австралийцев во втором тайме. Хотя само нарушение произошло еще до штрафной площадки, когда сбили Поульсена. Однако арбитр не назначил удар в сторону ворот "соккеруз", ведь в этом моменте датчане продолжили атаку, и Систо пробил по воротам. Правда, не попал.

В последние 25 минут матча давление на ворота обеих команд только усилилось. В одном из моментов Шмейхель ошибся на выходе, но его подстраховали защитники, опередив Наббута, на которого шел навес. Впоследствии Каспер оправдается, среагировав на несколько опасных ударов.

Матч так и закончился с ничейным счетом. Дания вступает в четыре очка в группе С. Австралия же с одним баллом. Впереди у них матч со сборной Перу. Датчане будут с играть с французами.

Дания – Австралия 1:1

Голы: Эриксен, 7 – Единак, 39 (пен)