Дания, Швеция и Швейцария выделят огромную сумму для социального проекта на востоке Украины

Дания, Швеция и Швейцария объявили о начале проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охране окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины".

Бюджет проекта составляет 14,045 миллионов долларов и рассчитан до 2022 года, сообщает ПРООН в Украине.

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Проект призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в Донецкой и Луганской областях.

Кризис доверия можно преодолеть только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные мероприятия, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека,

– отметили авторы программы.

В течение последних 3,5 лет Швеция и Швейцария финансировали внедрение мероприятий программы ООН по восстановлению и развитию мира. Поэтому теперь страны стремятся закрепить достигнутые результаты и в дальнейшем содействовать социальной сплоченности в регионе.

Более того, Швеция стремится поддержать меры по улучшению состояния окружающей среды в регионе.

Относительно датской программы мира и стабилизации ситуации в Украине в 2018-2021 годах, то эта программа выделит средства на мероприятия по улучшению доступа к правосудию и общественной безопасности на востоке Украины.