Даниэль Риккардо покинет Red Bull по окончании сезона Формулы-1

Пилот Red Bull Даниэль Риккардо решил покинуть команду. Об этом официально сообщила австрийская конюшня.

Куда именно может по окончании сезона перейти австралийский гонщик – пока неизвестно. Стоит отметить, что контракты на следующий сезон имеют оба пилота Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, а также первый пилот Ferrari Себастьян Феттель. Контракт на сезон 2019 имеет еще пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

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Стоит отметить, что Даниэль Риккардо выступал за Red Bull в Формуле-1 с 2014 года. За это время он семь раз выигрывал этапы гонки, 29 раз финишировал на подиуме и в целом получил 904 очка. В этом сезоне Риккардо дважды выигрывал – на гран-при Китая и Монако. Сейчас он занимает пятое место в общем зачете с 118 очками.

На следующий сезон Red Bull имеет подписанный контракт с Максом Ферстаппеном. Кто будет партнером голландца в компании пока не знают. Как указано на сайте, главная задача – провести еще девять этапов этого сезона.

Напомним, с нового сезона Red Bull будет выступать на моторах Honda.

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