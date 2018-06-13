Данилюк назвал два ключевых требования к Украине для получения транша МВФ

Экс-министр финансов Александр Данилюк отметил, что правительство сейчас должно работать над тем, чтобы получить следующий транш от МВФ. В противном случае будут серьезные последствия.

Об этом Александр Данилюк рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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"Наша команда сделала все для того, чтобы это приблизить (получения транша МВФ, – 24 канал). И сейчас надо немножко дожать. Не то, что психологически, а принять соответствующие решения", – отметил политик.

Экс-министр подчеркнул, что Украина выполнила еще не все требования МВФ для получения транша.

"Еще остается принять закон о создании Антикоррупционного суда. Это отдельный закон, он маленький, он должен быть подан президентом и принят Верховной Радой. Тогда вопрос с этим траншем относительно Антикоррупционного суда будет закрытым. Еще надо решить вопрос с тарифами, и все в принципе. Это должно произойти, потому что без этого будут очень серьезные последствия", – рассказал Данилюк.

Александр Данилюк о требованиях от МВФ: смотрите видео

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Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров относительно отставки министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.

На вакантную должность уже назначили первую заместительницу министра Оксану Маркарову, но только как исполняющую обязанности. То есть Минфин пока остается без министра, а следовательно и без ответственного за бюджет лица.

Для чего Украине нужен транш МВФ?

Чтобы выплатить внешние долги. За ближайшие два года Украина должна выплатить 10 миллиардов долларов. Без внешних кредитов "безболезненно" для населения это сделать невозможно. Времени на все не так много. Программа с МВФ истекает в марте следующего года, поэтому у правительства остается несколько месяцев, чтобы договориться с Международным валютным фондом. Кабмин ожидает, что пятый транш МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов поступит осенью.