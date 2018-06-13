15:18
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Данилюк назвал два ключевых требования к Украине для получения транша МВФ

149 Читати новину українською
Александр Данилюк
Александр Данилюк / rbc.ua

Экс-министр финансов Александр Данилюк отметил, что правительство сейчас должно работать над тем, чтобы получить следующий транш от МВФ. В противном случае будут серьезные последствия.

Об этом Александр Данилюк рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Читайте также: Увольнение Данилюка: как сняли министра финансов и почему это важно

"Наша команда сделала все для того, чтобы это приблизить (получения транша МВФ, – 24 канал). И сейчас надо немножко дожать. Не то, что психологически, а принять соответствующие решения", – отметил политик.

Экс-министр подчеркнул, что Украина выполнила еще не все требования МВФ для получения транша.

"Еще остается принять закон о создании Антикоррупционного суда. Это отдельный закон, он маленький, он должен быть подан президентом и принят Верховной Радой. Тогда вопрос с этим траншем относительно Антикоррупционного суда будет закрытым. Еще надо решить вопрос с тарифами, и все в принципе. Это должно произойти, потому что без этого будут очень серьезные последствия", – рассказал Данилюк.

Александр Данилюк о требованиях от МВФ: смотрите видео

Больше смотрите в сюжете 24 канала: Данилюк в интервью рассказал о планах после освобождения

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета Министров относительно отставки министра финансов Александра Данилюка. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа.

На вакантную должность уже назначили первую заместительницу министра Оксану Маркарову, но только как исполняющую обязанности. То есть Минфин пока остается без министра, а следовательно и без ответственного за бюджет лица.

Для чего Украине нужен транш МВФ?
Чтобы выплатить внешние долги. За ближайшие два года Украина должна выплатить 10 миллиардов долларов. Без внешних кредитов "безболезненно" для населения это сделать невозможно. Времени на все не так много. Программа с МВФ истекает в марте следующего года, поэтому у правительства остается несколько месяцев, чтобы договориться с Международным валютным фондом. Кабмин ожидает, что пятый транш МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов поступит осенью.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Транш МВФ МВФ Министерство финансов Украины Александр Данилюк
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сегодня, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 229
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 456
Образование в США: какой должна быть школа
сегодня, 12:05 Образование в США: какой должна быть школа
Блог Соцмережі 443
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 166
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сегодня, 11:15 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 169
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
В Карпатах туристка сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть
 10 января , 18:28
В Украине впервые помиловали осужденную к пожизненному заключению львовянку
 10 апреля , 19:11
В Харьковском центре крови несколько десятков пограничников стали донорами
 сегодня , 13:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук