Данилюк потерял поддержку властей из-за конфликтыов с приближенными к президенту, – журналистка

7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров и собственно главы правительства Владимира Гройсмана относительно отставки министра финансов Александра Данилюка. За проголосовали 254 народных избранника. Данилюка пытались сместить несколько раз и каждый раз перед тем как вставал вопрос снять министра финансов, он выходил на публику и делал громкие заявления.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Леся Выговская.

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По ее словам, Александр Данилюк ни разу не шел мирно. Зимой он вышел ко всем и сказал, что требует отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. С августа Генеральная прокуратура всерьез взялась за самого Данилюка, потому что они завели дело, за, якобы, неуплату его налогов, за помощь Януковичу выводить деньги за границу, за какую-то квартиру то в Лондоне или на Манхэттене, которую он не зарегистрировал.

"Становится понятно, что между ними был конфликт. Можно сказать, что в 2017 году, Данилюк уже потерял поддержку президента. Потерял он ее именно потому, что у него постоянно были конфронтации с Ниной Южаниной, которая однозначно является человеком президента. Во время интервью, Данилюк вспомнил министра агрополитики Тараса Кутового, отметив, что в отличие от него, ему нечего терять", – отметила журналистка.

Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Министра финансов Александра Данилюка. Впоследствии такой шаг поддержал Кабинет министров, который соответствующий документ внес на рассмотрение Верховной Рады. Кроме того, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета провел голосование и рекомендовал парламенту освободить Данилюка с занимаемой им должности.