20:59
31 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, 30 мая
      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Данилюк предупредил о проблемах для Украины из-за запрета Россией поставок топлива

      260 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / Kompromator.in.ua

      Ограничение Россией поставок в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые должны заработать с июня, могут создать проблемы в Украине.

      Есть проблемы, которые создают Украине на самом деле наибольший риск – это будущая потеря транзита газа через территорию страны с 1 января 2020 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

      Читайте также: Почему запрет Россией экспорта нефти может сделать украинцев заложниками Медведчука

      "Есть проблемы, связаны с действиями РФ об ограничении, которые будут внедрены с 2 июня и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти", – добавил Данилюк.

      Например, почти 40% дизтоплива идет в Украину из России.

      Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки. И это на самом деле происходит,
      – сказал секретарь СНБО.

      При этом он не исключил, что может "просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из России.

      С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов для якобы защиты своих интересов. Так, ввозить эти продукты в Украину можно будет только по специальному разрешению. Кроме того, в Украину будут ограничены поставки российского угля.

      blog_ava
      Отказ от курения: как изменится организм
      сегодня
      5030
      Теги: Новости Украины Александр Данилюк Новости политики Украина – Россия нефть Горючее
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук