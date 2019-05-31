Данилюк предупредил о проблемах для Украины из-за запрета Россией поставок топлива

Ограничение Россией поставок в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые должны заработать с июня, могут создать проблемы в Украине.

Есть проблемы, которые создают Украине на самом деле наибольший риск – это будущая потеря транзита газа через территорию страны с 1 января 2020 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

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"Есть проблемы, связаны с действиями РФ об ограничении, которые будут внедрены с 2 июня и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти", – добавил Данилюк.

Например, почти 40% дизтоплива идет в Украину из России.

Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки. И это на самом деле происходит,

– сказал секретарь СНБО.

При этом он не исключил, что может "просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из России.

С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов для якобы защиты своих интересов. Так, ввозить эти продукты в Украину можно будет только по специальному разрешению. Кроме того, в Украину будут ограничены поставки российского угля.