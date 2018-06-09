Данилюк в отставке пугает, что грозит Украине без очередного транша МВФ

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, которого 7 июня Верховная Рада отправила в отставку, предостерег, что одного только принятия закона про Антикоррупционный суд недостаточно для получения следующего транша МВФ.

7 июня после конфликта с премьером Владимиром Гройсманом Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Александра Данилюка и в этот же день проголосовала за президентский закон про Антикоррупционный суд.

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Как рассказал Данилюк в интервью "Голосу Америки", создание Антикоррупционного суда – недостаточно для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда. Поскольку МВФ выдвигал Украине ряд требований – в частности, требование, касающееся цен на газ.

Это одно из двух требований для получения транша. На самом деле, голосование закона произошло, но еще нет позиции МВФ, или они соглашаются с контекстом. После этого должны также найти решение вопроса по ценам на газ, и после этого мы должны получить транш,

– пояснил экс-министр финансов.

По его словам, если принятый закон про Антикоррупционный суд удовлетворит МВФ, до того как Украина сможет получить очередной транш, надо будет выполнить требования МВФ относительно цены на газ.

Если же с Фондом не удастся договориться, то, по прогнозам Данилюка, Украина может не досчитаться не менее 4 миллиардов долларов, а это обязательно скажется на зарплатах и ​​пенсиях.

"Сокращение расходов на 4 миллиарда – это первое, что ударит по людям. Инфляция – это также серьезная проблема, но это будет уже второстепенное на самом деле", – предостерегает Александр Данилюк.

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