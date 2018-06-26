07:02
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 12°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

Данилишин пояснил, будет ли в Украине дефолт

88 Читати новину українською
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин / ukranews.com

Несмотря на распространенные слухи, Украина не стоит на пороге дефолта и имеет все возможности взять на себя кредитные обязательства перед Международным валютным фондом.

Об этом рассказал председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, сообщает "Укринформ".

"Есть ли риск прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что мы если не получим транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена. Мы не получаем соответствующие средства с МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. в частности, отдаем средства МВФ",  – сказал глава совета НБУ.

Читайте также: МВФ сообщил, когда предоставит новый транш Украине: неутешительные прогнозы

По его словам, из всех обязательств, которые Украина взяла на себя перед МВФ, невыполненным остается лишь вопрос цен на газ для населения.

Он добавил, что сейчас Украина ждет миссию Фонда, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств.

Теги: НБУ Деньги Транш МВФ МВФ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
25 июня, 23:53 Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
Іван Вербицький 87
Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
25 июня, 23:00 Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
Іван Яковина 104
Главные новости 25 июня: похищение сына ливийского дипломата в Киеве и переизбрание Эрдогана
25 июня, 22:40 Главные новости 25 июня: похищение сына ливийского дипломата в Киеве и переизбрание Эрдогана
198
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 июня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1396
Переименование областей: кому и как менять документы
25 июня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 369
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук