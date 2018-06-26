Данилишин пояснил, будет ли в Украине дефолт

Несмотря на распространенные слухи, Украина не стоит на пороге дефолта и имеет все возможности взять на себя кредитные обязательства перед Международным валютным фондом.

Об этом рассказал председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, сообщает "Укринформ".

"Есть ли риск прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что мы если не получим транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена. Мы не получаем соответствующие средства с МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. в частности, отдаем средства МВФ", – сказал глава совета НБУ.

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По его словам, из всех обязательств, которые Украина взяла на себя перед МВФ, невыполненным остается лишь вопрос цен на газ для населения.

Он добавил, что сейчас Украина ждет миссию Фонда, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств.