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Дания – Австралия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Дания – Австралия: видео голов матча ЧМ-2018
Дания – Австралия: видео голов матча ЧМ-2018

Сборная Дании в ворота сборной Австралии забила гол уже на 7-й минуте матча. Отличился полузащитник Кристиан Эриксен.

Датчанам удалась быстрая такая, и Эриксен получил пас пяткой, после чего мощно пробил по воротам Райана.

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Гол Эриксена в ворота Австралии

Австралийцы сравняли счет с пенальти. Арбитру пришлось воспользоваться видеоповтором в этом моменте. после удара по воротам рукой сыграл Поульсен. Стоит отметить, что этот момент похож на тот, который произошел в матче Австралии и Франции, когда рукой сыграл Умтити. И в этом случае удар четко реализовал Единак.

Гол в ворота Дании с пенальти

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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