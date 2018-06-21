Дания – Австралия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборная Дании в ворота сборной Австралии забила гол уже на 7-й минуте матча. Отличился полузащитник Кристиан Эриксен.

Датчанам удалась быстрая такая, и Эриксен получил пас пяткой, после чего мощно пробил по воротам Райана.

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Гол Эриксена в ворота Австралии

Австралийцы сравняли счет с пенальти. Арбитру пришлось воспользоваться видеоповтором в этом моменте. после удара по воротам рукой сыграл Поульсен. Стоит отметить, что этот момент похож на тот, который произошел в матче Австралии и Франции, когда рукой сыграл Умтити. И в этом случае удар четко реализовал Единак.

Гол в ворота Дании с пенальти