Дания – Австралия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборная Дании в ворота сборной Австралии забила гол уже на 7-й минуте матча. Отличился полузащитник Кристиан Эриксен.
Датчанам удалась быстрая такая, и Эриксен получил пас пяткой, после чего мощно пробил по воротам Райана.
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Гол Эриксена в ворота Австралии
Австралийцы сравняли счет с пенальти. Арбитру пришлось воспользоваться видеоповтором в этом моменте. после удара по воротам рукой сыграл Поульсен. Стоит отметить, что этот момент похож на тот, который произошел в матче Австралии и Франции, когда рукой сыграл Умтити. И в этом случае удар четко реализовал Единак.
Гол в ворота Дании с пенальти
Источник: 24 Канал
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