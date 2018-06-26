Дания – Франция: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Франция и Дания голы в этом матче не забивали. Хотя моментов обе команды создали достаточно для того, чтобы открыть счет.

Французы имели преимущество по моментам в этом матче. В первом тайме по воротам Шмейхеля бил Жиру. Во втором тайме активно впереди действовали Мбаппе и Фекир. Поэтому датскому вратарю прибавилось работы.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Среди игроков сборной Дании можно выделить, в первую очередь, Эриксена. Однако он так и не сумел пробить Манданду. Первый раз не успел к мячу, а второй раз хоть и пробил мощно и точно, но туда, где и стоял вратарь.

Голов зрители так и не увидели.

Видео моментов матча Франция – Дания