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      Данк украинца Геруна попал в число лучших моментов тура в чемпионате Испании: видео

      1 Читати новину українською
      Владимир Герун
      Владимир Герун / ФБУ

      Бигмен национальной сборной Украины Владимир Герун не помог "Бреогану" победить "Манресе" (71:80) в чемпионате Испании.

      Однако, данк украинца в этом матче попал в сборник лучших моментов тура чемпионата Испании.

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      Всего за 25 минут на площадке Герун набрал 13 очков (6/12 двухочковых, 1/5 штрафных) и сделал 3 подбора (2 в нападении) при 3 фолах и 2 потерях.

      Смотрите видео лучших моментов тура чемпионата Испании по баскетболу

      Что такое данк?Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

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      Теги: Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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