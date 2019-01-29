Данк украинца Геруна попал в число лучших моментов тура в чемпионате Испании: видео
Бигмен национальной сборной Украины Владимир Герун не помог "Бреогану" победить "Манресе" (71:80) в чемпионате Испании.
Однако, данк украинца в этом матче попал в сборник лучших моментов тура чемпионата Испании.
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Всего за 25 минут на площадке Герун набрал 13 очков (6/12 двухочковых, 1/5 штрафных) и сделал 3 подбора (2 в нападении) при 3 фолах и 2 потерях.
Смотрите видео лучших моментов тура чемпионата Испании по баскетболу
Что такое данк?Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.
Источник: 24 Канал
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