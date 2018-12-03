Данк украинца попал в топ-5 моментов дня квалификации чемпионата мира: видео

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу уступила на выезде в напряженной борьбе против Испании в матче квалификации чемпионата мира.

Атака сборной Украины в завершении Вячеслава Боброва вошла в топ-5 моментов дня квалификации чемпионата мира в Европе.

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Напомним, что Украина осталось сыграть два поединка в отборе – дома против Черногории и на выезде против Словении.

Что такое данк?Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

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