Данк украинца попал в топ-5 моментов дня квалификации чемпионата мира: видео
Мужская национальная сборная Украины по баскетболу уступила на выезде в напряженной борьбе против Испании в матче квалификации чемпионата мира.
Атака сборной Украины в завершении Вячеслава Боброва вошла в топ-5 моментов дня квалификации чемпионата мира в Европе.
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Напомним, что Украина осталось сыграть два поединка в отборе – дома против Черногории и на выезде против Словении.
Что такое данк?Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.
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Источник: 24 Канал
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