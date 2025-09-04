В сотрудничестве с иностранными OSINT-исследователями международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало данные на 33 сотрудников российской исправительной колонии №10 в Мордовии. Они причастны к пыткам украинских пленных.

Колония №10 расположена в поселке Ударное Зубово-Полянского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

Что известно о колонии в Мордовии?

OSINT-специалисты смогли собрать данные с номерами телефонов, паспортов, адресами прописок и социальных страниц 33 бывших и нынешних сотрудников колонии. Среди них – руководство, медперсонал и рядовые исполнители.

Часть данных собрана по показаниям украинцев, которые пережили российские застенки, и смогли поделиться правдой в программе "Схемы" в июле 2025 года.

После выхода этого расследования сотрудники Следственного комитета и ФСБ России активно информировали персонал колонии об усилении ответственности за утечку информации, боясь правды о военных преступлениях.

Ненаказанное зло всегда возвращается, но когда зло персонифицируется: имеет конкретное имя, фамилию, дату рождения и место прописки, то такое зло боится, что его вытаскивают на чистый свет и оно будет наказано. Это первый шаг к реальному наказанию, которое должны понести все, кто причастен к тяжким преступлениям против человечности... Их истории проливают свет на то, что обычно скрыто за высокими стенами: режим полного подавления личности, ежедневное насилие и сотрудники, которые превратили свою работу в колонии на ремесло садистов и палачей,

– отметили в InformNapalm.

Отмечается, что по состоянию на апрель 2025 года в указанной колонии содержалось примерно 700 украинцев. Всего в мест в тюрьме – 850.

Оттуда домой смогли вернуться только 177 человек. Другие остаются там и продолжают бороться за жизнь.

Это особый режим, тотальная изоляция и постоянный страх. О жестокости сотрудников здесь говорили еще в 2012 – 2014 годах. С началом полномасштабного вторжения в Украину мордовская ИК превратилась в настоящий конвейер пыток: электрический шокер, многочасовое стояние, лишение сна и еды, отказ в лечении. Даже место заключения скрывалось от военнопленных – до обмена многие не знали, где находятся. А лица "надзирателей" скрывали балаклавы и медицинские маски,

– рассказали в InformNapalm.

Обратите внимание! С полным перечнем российских палачей из колонии в Мордовии и их личными данными можно ознакомиться по ссылке.

Часть сотрудников колонии, где пытают украинцев / Фото InformNapalm

Пытки украинцев в России: последние новости