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      Данные НБУ: 69% компаний хотят повышать зарплаты сотрудникам в течение года

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      На 2020 год украинские компании имеют оптимистичные прогнозы / unsplash

      В течение года 69,2% украинских компаний планируют повышать заработную плату своим работникам. А 2,2% планируют ее снижать. Известны также ожидания в отношении сокращения персонала, уровня инфляции и курса гривны.

      Самые высокие ожидания по зарплате в сфере перерабатывающей промышленности, а в региональном разрезе – у предприятий Житомирской и Тернопольской областей. Таковы данные опроса Национального банка Украины.

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      Самые высокие ожидания по увеличению зарплаты наблюдают:

      • по видам экономической деятельности – у предприятий перерабатывающей промышленности;
      • по размеру – у малых предприятий;
      • по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только импортные операции;
      • по регионам – у предприятий Житомирской и Тернопольской областей.

      Самые низкие ожидания:

      • по видам экономической деятельности – у предприятий сельского хозяйства;
      • по размеру – у крупных предприятий;
      • по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;
      • по регионам – у предприятий Черкасской и Кировоградской областей.

      28% компаний ожидают улучшения своего состояния в течение следующих 12 месяцев. А именно улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме отрасли энерго- и водоснабжения. Самыми высокими являются прогнозы у предприятий торговли. А 9,4% опрошенных компаний ожидают ухудшения.

      середня зарплата заробітня плата 2020 прогнози
      Средняя заработная плата в Украине за последние 7 лет / Инфографика 24 канала

      Инфляция, курс гривны, сокращение персонала: чего ожидает бизнес?

      Украинские компании прогнозируют экономический рост и умеренную инфляцию. Уровень роста инфляции ожидают на уровне 7%. Более чем половина респондентов считают, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

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      В течение 2020 года бизнес ожидает курса гривны на уровне примерно 27,43 гривны за доллар. 44,1% компаний считают, что курс не будет выше 27 гривен за доллар. По состоянию на 17 января, курс составляет 24 гривны 9 копеек.

      Ожидают сокращения персонала 18,5% респондентов. Больше всего в сфере энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта и связи.

      А 16,9% прогнозируют увеличение работников. Такие ожидания у предприятий строительства и торговли, прежде всего – в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Харьковской областях и в городе Киеве.

      нбу опитування українські компанії нацбанк
      Результаты опросы / Инфографика Национального банка Украины

      Опрос проводился с 4 декабря 2019 до 3 января 2020 года. В опросе приняли участие 697 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

      Среди опрошенных предприятий 17,6% – компании перерабатывающей промышленности, 16,9% – сельского хозяйства, 14,5% – оптовой торговли, 12,9% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 5,2% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 5,6% – розничной торговли, 2,6% – строительства, остальные 17,9% – предприятия других отраслей.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Статистика Инфляция Зарплата Деньги НБУ
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