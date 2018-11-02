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      Данные о развитии городов и зеленых зон Украины переданы в Калифорнийский университет

      10 Читати новину українською
      Зеленые зоны Украины
      Зеленые зоны Украины / uk.etcetera.media

      30 октября научной команде Калифорнийского университета в Беркли для изучения были переданы данные об изменении территории городов и зеленых зон Украины.

      Данные направляются в рамках совместного научного проекта по исследованию динамики и результатов изменения территорий городов и зеленых зон Украины. К исследованию привлечена команда специалистов Калифорнийского университета в Беркли, эксперты Министерства экологии и природных ресурсов Украины, студенты украинских университетов, молодые украинские исследователи платформы "EnWirenment" и другие научные объединения в Украине. Стратегическим партнером данного международного сотрудничества в Украине стала девелоперская компания City One Development, которая будет оказывать поддержку и технические возможности для фактического внедрения результатов работы команды ученых.

      Предварительно информация собиралась и анализировалась Министерством экологии и природных ресурсов Украины, в сотрудничестве с администрациями городов Украины. К первичному анализу и сбору данных присоединились студенты и научные сотрудники украинских университетов.

      Данные анализировать для выявления реального состояния экологической и урбанистической ситуации в Украине, а также для прогнозирования потенциальных рисков и принятия необходимых мер.

      Во время исследования украинских данных в Калифорнийском Университете локальная информация об изменении тенденций развития территорий, застройки и зеленых зон будет сопоставлена с глобальными данными из научных, статистических, картографических, космических источников американских и европейских космических агентств, о развитии окружающей среды Украины и других стран.

      Это позволит проследить и выявить четкую и достоверную картину урбанистической, климатической и экологической ситуаций, а также взаимное влияние этих факторов.

      Первая часть переданных данных – это изменения размеров зеленых зон и украинских городов (областных центров) и влияния этих факторов на окружающую среду. На данном этапе украинские исследователи обработали данные с 2000 года.

      Украинские данные станут основой для научных работ исследовательской группы в Калифорнийском университете на тему развития украинских городов, а изучение украинских территорий международными учёными позволит получить достоверный результат и избежать возможности ошибок.

      Некоммерческий проект направлен на интеграцию научных и исследовательских групп к проявлению реальных тенденций развития городов и моделирование необходимых шагов для улучшения ситуации. Студенческие организации, украинские университеты смогут получать научную основу для своих проектов и присоединиться к международным исследований.

      Исследователи видят в проекте потенциал для совместных проектов студентов, ученых, городских администраций и профессиональных объединений в сфере открытых данных, дополнения карт, создание новых ландшафтных и строительных объектов с использованием новейших технологий для экономии и сохранения ресурсов страны и привлечения лучших специалистов.

      Теги: Новости Украины Экология Министерство экологии
      Источник: 24 Канал
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