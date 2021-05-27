Женщина рассказала журналистам, что договаривалась с врачами об операции по удалению только 3 зубов. А обратилась для этого в частную клинику в Ирпене.

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9-летняя девочка потеряла 12 молочных зубов в результате операции

9-летняя Ника боялась стоматологов, поэтому родители для лечения ее зубов решили обратиться в частную клинику в родном Ирпене. Там обещали удалить больной молочный зуб безболезненно и под общим наркозом.

Но при осмотре выяснилось, что удалять нужно еще 2 зуба – расположенные рядом с тем, который болел.

Мама подписала договор, но, по ее словам, не заметила, что графа о количестве зубов была незаполненной.

И вот когда ребенка уже ввели в наркоз, маме врачи предложили согласиться на удаление абсолютно всех молочных зубов девочки.

Надежда – мать Ники – говорит, что согласия не дала. Однако операцию сделали, и зубы удалили – 12 штук. После чего выставили счет на 13 тысяч гривен.

В клинике говорят, что мама знала об удалении 12 зубов ее ребенка

Совладельцы клиники сообщили журналистам, что мама знала об удалении именно 12 зубов. И даже настояли, что не считают операцию по удалению ребенку одновременно 12 зубов сложной и травматичной.

Мол, ребенку они на самом деле помогли, потому что больные кариесом зубы со временем все равно бы мешали росту постоянных.

Впрочем, другие стоматологи, к которым журналисты обратились за консультацией, утверждают, что без этих удаленных зубов у девочки могут и не вырасти постоянные. Потому что они "не знают, куда лезть".

Тем временем семья Ники наняла адвоката, и подготовила жалобу в Минздрав.

Родители хотят, чтобы ситуацию проверила клинико-экспертная комиссия. Если же и потом клиника не признает вину, то будут подавать заявление в суд.