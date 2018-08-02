"ДАП не был таким тяжелым, как лето 2014-го": в Николаеве почтили память погибших десантников

2 августа в Украине отмечают День памяти погибших десантников. Вместо привычного с советских времен купания в фонтанах сейчас в этот день вспоминают павших товарищей.

В частности, в Николаеве почтили 60 военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады.

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Видео памяти погибших десантников в Николаеве, 2 августа 2018

Чтобы вспомнить павших, в части съехались бойцы бригады, ветераны, родственники и друзья военных. Наибольшие потери 79-я бригада понесла летом 2014-го года. Сначала под Зеленопольем, а затем – на границе с Россией, где окруженная бригада более двух месяцев отражала постоянные атаки со всех сторон.

Нет, аэропорт не был таким тяжелым, как июнь, июль и август 2014-го. Там, в аэропорту, мы четко понимали свои задачи. Понимали, кто друг, кто враг, знали свои сектора. А на луганской границе нас просто обстреливали с территории РФ,

– рассказал ветеран 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений Маршал.

"Второе августа раньше было праздником, потому что сын был десантником. А сейчас это день, когда я могу прийти, положить цветы, вспомнить, увидеть ребят, которые тоже понимают мою боль", – сказала мать погибшего десантника Руслана Миронюк.

Видео памяти погибших десантников в Николаеве, 2 августа 2018