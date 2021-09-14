Подарил несколько миллионов: разоблачили схему чиновника Одесского облсовета

В Одесской области разоблачили крупную схему похищения бюджетных средств на строительстве очистных сооружений. По мнению правоохранителей, злоумышленники присвоили примерно 3 миллиона гривен. Они это сделали с помощью предприятия, которого на самом деле никогда не существовало.

Уже объявили подозрение 3 людям. Виновными считают руководителя коммунального предприятия облсовета, а также руководителей 2 частных фирм. Об этом сообщили 14 сентября.

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Фирмы просто не существовало

Речь идет о строительстве очистных сооружений в Кодымской ОТГ. Его финансировали из областного бюджета Одесской области.

Исполнителем работ была строительная компания, которая выиграла тендер и с которой представитель коммунального предприятия Одесского областного совета заключил соответствующий контракт.

Однако следователи впоследствии установили, что это предприятие существовало только на бумаге. По мнению правоохранителей, руководители двух фирм вступили в преступный сговор. Они якобы подделали официальные документы, которые стали основанием для присвоения денег.

Что грозит подозреваемым

Руководителю коммунального предприятия, который должен был контролировать ход строительства, объявили подозрение по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему теперь грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Кроме этого, всех фигурантов считают нарушителями и 2 других статей Уголовного кодекса:

О присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах – от 7 до 12 лет заключения.

Служебный подлог документов или сведений – до 3 лет тюрьмы.

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