01:08
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
  • вторник
    24°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:52, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Дарио Срна из "Шахтера" официально стал игроком итальянского "Кальяри"

36 Читати новину українською

Контракт Дарио Срны и "Шахтера" заканчивается летом 2018 года, и стороны решили не продолжать сотрудничество. Уже экс-капитан "Шахтера" официально продолжит карьеру в клубе Серии А – "Кальяри"

Об этом сообщает Football.ua.

Читайте также: Украинский вратарь Лунин официально перешел в мадридский "Реал"

С островитянами хорватский игрок подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. В "Кальяри" Дарио Срна перебрался на правах свободного агента. Ведь контракт с "Шахтером" заканчивается летом 2018 года, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

С горняками Срна получил Кубок УЕФА, 10 раз становился Чемпионом Украины, семь раз был обладателем Кубка и 8 раз – Суперкубка. В целом за 15 лет Дарио в футболке дончан провел 536 матчей.

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 22 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 июня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 47
Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях
22 июня, 22:44 Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях
104
Как сэкономить на мойке посуды
22 июня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 июня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1780
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
22 июня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 79
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук