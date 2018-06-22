Дарио Срна из "Шахтера" официально стал игроком итальянского "Кальяри"

Об этом сообщает Football.ua.

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С островитянами хорватский игрок подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. В "Кальяри" Дарио Срна перебрался на правах свободного агента. Ведь контракт с "Шахтером" заканчивается летом 2018 года, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

С горняками Срна получил Кубок УЕФА, 10 раз становился Чемпионом Украины, семь раз был обладателем Кубка и 8 раз – Суперкубка. В целом за 15 лет Дарио в футболке дончан провел 536 матчей.