Дарио Срна "потроллил" Усика за футболку с "Динамо": фото
Абсолютный чемпион мира Александр Усик выложил фотографию в футболке киевского "Динамо". Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна не удержался, чтобы не прокомментировать ее.
Усик выложил фото в Instagram из Сингапура. Однако речи о "Динамо" в его посте не было. Но это не удержало Дарио Срна прокомментировать пост надписью "Shakhtar Champion".
Отметим, что под комментарием Срны тоже было немало сообщений.
Читайте также: Бои украинских боксеров попали в топ-5 самых ожидаемых в 2019 году
Стоит отметить, что Усик издавна поддерживает киевское "Динамо". И даже ходит на матчи киевлян. Боксер даже выступает за ветеранскую сборную Украины.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
"Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"2 июня 2011 , 20:27
Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость6 февраля 2013 , 09:53
Агуэро все-таки сможет сыграть против своего кума, Михалик не покинет "Локомотив"31 декабря 2013 , 11:37
"Милан" опроверг слухи об интересе к Коноплянке27 сентября 2014 , 16:02