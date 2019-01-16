Дарио Срна "потроллил" Усика за футболку с "Динамо": фото

Абсолютный чемпион мира Александр Усик выложил фотографию в футболке киевского "Динамо". Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна не удержался, чтобы не прокомментировать ее.

Усик выложил фото в Instagram из Сингапура. Однако речи о "Динамо" в его посте не было. Но это не удержало Дарио Срна прокомментировать пост надписью "Shakhtar Champion".

Отметим, что под комментарием Срны тоже было немало сообщений.

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Стоит отметить, что Усик издавна поддерживает киевское "Динамо". И даже ходит на матчи киевлян. Боксер даже выступает за ветеранскую сборную Украины.

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