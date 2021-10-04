Если же информация подтвердится, это будет самая большая атака на сеть из всех известных. Между тем о сбоях в работе сообщают пользователи телеграма.
Заметьте Акции IT-компаний США падают: час простоя обходится экономике мира в 160 миллионов долларов
Глобальный сбой в фейсбуке и инстаграме
- Масштабный сбой в работе мировых социальных сетей произошел вечером 4 октября.
- Сначала пользователи сообщили, что перестали работать фейсбук и инстаграм.
- Впоследствии на официальной странице Фейсбук опубликовали сообщение. В нем говорилось, что "мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму".
Новость дополняется...