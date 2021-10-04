В "Даркнете" выставили на продажу данные 1,5 миллиарда пользователей, – СМИ
4 октября 2021 , 21:54Читати новину українською
Источник:Privacy Affairs
В сети появилась информация, что в "Даркнете" продают личные данные около 1,5 миллиарда пользователей Фейсбука. В то же время официально эту информацию пока не подтвердили.
Если же информация подтвердится, это будет самая большая атака на сеть из всех известных. Между тем о сбоях в работе сообщают пользователи телеграма.
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Глобальный сбой в фейсбуке и инстаграме
- Масштабный сбой в работе мировых социальных сетей произошел вечером 4 октября.
- Сначала пользователи сообщили, что перестали работать фейсбук и инстаграм.
- Впоследствии на официальной странице Фейсбук опубликовали сообщение. В нем говорилось, что "мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму".
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