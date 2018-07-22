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Дарт Вейдер или Волдеморт: кто стал главным злодеем Голливуда – рейтинг экспертов

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Дарт Вейдер
Дарт Вейдер / www.slashfilm.com

Знаменитый портал The Hollywood Reporter определил рейтинг из 25 главных антигероев самых известных фильмов Голливуда, которых знает каждый киноман.

Об этом сообщают на сайте издания.

В новом опросе приняли участие около тысячи кинематографистов разного возраста, пола и специализации. По итогам опроса рейтинг крупнейших злодеев голливудских лент занял знаменитый Дарт Вейдер – персонаж из фантастической саги Джорджа Лукаса "Звездные войны".

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Второе место занял Ганнибал Лектер ("Молчание ягнят" и другие фильмы), а третье место заняла Злая ведьма Запада ("Волшебник страны Оз").

Предлагаем узнать рейтинг всех 25 главных антигероев, которые поражают не только своей харизмой, но и некоторой жуткостью.

1. Дарт Вейдер, "Звездные войны".

2. Ганнибал Лектер, "Молчание ягнят", "Ганнибал", "Красный дракон".

3. Злая ведьма Запада, "Удивительный волшебник страны Оз".

4. Джокер, "Темный рыцарь".

5. Медсестра Милдред Рэтчед в "Пролетая над гнездом кукушки".

6. Миранда Пристли, "Дьявол носит Prada".

7. Норман Бейтс в "Психо".

8. Энни Уилкс, "Мизери".

9. Штандартенфюрер Ганс Ланда, "Бесславные ублюдки".

10. Антон Чигур в "Старикам здесь не место".

11. Ганс Грубер, "Крепкий орешек".

12. Бэби Джейн Хадсон, "Что случилось с Бэби Джейн?".

13. Джек Торренс, "Сияние".

14. Алекс Форрест, "Роковое влечение".

15. Лорд Волдеморт, "Гарри Поттер".

16. HAL 9000, "Космическая Одиссея 2001".

17. Майкл Корлеоне, "Крестный отец".

18. Томми Девито, "Славные парни".

19. Алекс ДеЛардж, "Механический апельсин".

20. Терминатор, "Терминатор".

21. Акула, "Челюсти".

22. Тони Монтана, "Лицо со шрамом".

23. Шрам, "Король Лев".

24. Вайл И. Койот, "Шоу Багса Банни".

25. Агент Смит, "Матрица".

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Гарри Поттер Звездные войны рейтинги
Источник: 24 Канал
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