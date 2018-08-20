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Даша Астафьева похвасталась кадрами со съемок нового фильма

217 Читати новину українською
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Фото из соцсетей

В Украине продолжаются съемки нового фильма под названием "Продюсер". Одну из главных ролей в киноленте играет зажигательная Даша Астафьева. Звезда поделилась кадрами со съемочной площадки.

Новая украинская комедия "Продюсер" заинтриговала своим сюжетом и актерским составом. Кинолента будет снята в голливудском стиле фильма-путешествия и расскажет потрясающую историю путешествия молодого и самоуверенного продюсера, который должен привести немалую сумму денег на съемочную площадку. Во время путешествия герои попадают в курьезные и иногда опасные ситуации.

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Известно, что главные роли в фильме сыграют певицы Даша Астафьева и Мишель Андраде. К волшебному актерскому составу присоединились Алексей Дурнев и Василий Кот. Премьера комедии "Продюсер" запланирована на март 2019 года.

Сейчас в сети появились первые кадры со съемочной площадки. На них Даша Астафьева примерила сексуальный образ зажигательной брюнетки. Звезда надела красное мини-платье, которое подчеркнуло стройную фигуру звезды. В то же время Мишель Андраде примерила необычную для себя одежду. Певица надела рубашку цвета хаки поверх футболки. Мишель, которая любит нежные и женственные образы, превратится в киноленте в экстремального блоггера.

 

 

 

 

 

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Дария Астафьева Кино
Источник: 24 Канал
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