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Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой: стильные фото

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Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой
Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой

Эпатажная Даша Астафьева снялась в стильной фотосессии на крыше дома. Певица надела приталенный комбинезон, щеголяя стройным телом.

Недавно Даша Астафьева бросила вызов лишним килограммам и публично заявила, что будет соблюдать диету и увеличит нагрузку в спортзале. С тех пор звезда не стесняется показывать свои достижения, делая снимки в нижнем белье и приталенной одежде.

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Для очередной фотосессии Даша Астафьева надела комбинезон, в котором она выглядела роскошно. Идеальная фигура, сапоги на каблуках, приталенный наряд добавили пикантности черно-белым снимкам. Позировала певица на крыше столичной многоэтажки, игриво наклоняясь через перила и опираясь на них.

Запускаем солнечных зайчиков, – написала Даша Астафьева.

Кто такая Даша Астафьева?
Это популярная украинская певица, которая начинала вокальную карьеру с проекта "Фабрика звезд". Даша Астафьева длительное время была участницей группы Nikita, основанного продюсером Юрием Никитиным. Также певица выиграла титул Playmate of the Month и украсила обложку юбилейного журнала Playboy.

Теги: Музыка LifeStyle Новости Украины Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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