Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой: стильные фото

Эпатажная Даша Астафьева снялась в стильной фотосессии на крыше дома. Певица надела приталенный комбинезон, щеголяя стройным телом.

Недавно Даша Астафьева бросила вызов лишним килограммам и публично заявила, что будет соблюдать диету и увеличит нагрузку в спортзале. С тех пор звезда не стесняется показывать свои достижения, делая снимки в нижнем белье и приталенной одежде.

Читайте также: Даша Астафьева показала, как она выглядит в повседневной жизни: фото

Для очередной фотосессии Даша Астафьева надела комбинезон, в котором она выглядела роскошно. Идеальная фигура, сапоги на каблуках, приталенный наряд добавили пикантности черно-белым снимкам. Позировала певица на крыше столичной многоэтажки, игриво наклоняясь через перила и опираясь на них.

Запускаем солнечных зайчиков, – написала Даша Астафьева.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 4 Кві 2018 р. о 2:29 PDT

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 4 Кві 2018 р. о 2:38 PDT

Кто такая Даша Астафьева?

Это популярная украинская певица, которая начинала вокальную карьеру с проекта "Фабрика звезд". Даша Астафьева длительное время была участницей группы Nikita, основанного продюсером Юрием Никитиным. Также певица выиграла титул Playmate of the Month и украсила обложку юбилейного журнала Playboy.