Даша Астафьева показала, как она выглядит в повседневной жизни: фото

Популярная певица Даша Астафьева на странице в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует в обыденных вещах. Так звезда показала, как она выглядит в повседневной жизни.

Новые снимки певица сделала в лифте. Даша Астафьева засветила сразу два похожих "лука". На снимках певица одета в черные куртки, приталенные штаны и обычные кофточки, одна из которых в черно-белую полоску. Даша Астафьева дополнила достаточно незаметны образы яркими сумками.

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Кроме этого, знаменитость показала, каким прическам она отдает предпочтение в повседневной жизни. Так, на одном снимке звезда имеет роскошные кудри, на другом – стильную прическу.

Сторонники с восторгом отреагировали на новые фотографии Даши Астафьевой. Также подписчики звезды с юмором прокомментировали снимки. "Лифтера вызвали?", –в шутку написал один из пользователей соцсети.

Angry me #myelevatorlook Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 30 Бер 2018 р. о 2:20 PDT